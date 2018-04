Teilnahmebedingungen „VIP-Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix“ Gewinnspiel

Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel "VIP-Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix" im Überblick.

1. VERANSTALTER

Das Gewinnspiel "VIP-Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix" wird von der D/O Marken + Lizenzen GmbH, Aktienstraße 32, 45359 Essen, veranstaltet und wird nachfolgend als "Veranstalter" oder als "FILA" aufgeführt. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind an kontakt@fila-eu.com zu richten.

2. TEILNAHME AM ONLINE GEWINNSPIEL

Das "VIP-Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix" Gewinnspiel startet am 12.04.2018 (14:00 Uhr) und endet am 15.04.2018 (23:59 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren und Dienstleistungen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer die folgenden Teilnahmebedingungen.

2.1 Teilnahmeberechtigung

Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben (nachfolgend "Teilnehmer"). Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen zur Teilnahme am Gewinnspiel das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Mitarbeiter der D/O Marken + Lizenzen GmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme möglich. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich die D/O Marken + Lizenzen GmbH das Recht vor, die betroffenen Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls kann in diesen Fällen auch nachträglich der Gewinn aberkannt werden.

2.2 Teilnahme

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer online unter dem Facebook Posting zum Gewinnspiel von tennisnet.com die Gewinnspielfrage richtig beantworten. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Die Kosten der Teilnahme (z.B. Internetanschluss) sind vom Teilnehmer selbst zu tragen.

2.3 Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist der 15.04.2018, 23:59 Uhr. Verspätete Zugänge werden bei der Teilnahme nicht mehr berücksichtigt.

3. ERMITTLUNG DES GEWINNERS UND PREIS

3.1 Preis

1x 2 VIP-Tickets für den Finalsonntag des Porsche Tennis Grand Prix am 29.04.2018

Kann der Gewinner den Aufenthalt an diesem Termin nicht antreten, verfällt der Gewinn. Keine Übernahme von Anreisekosten, Kosten vor Ort, Verpflegung oder sonstiger Spesen. Minderjährige Gewinner können den Aufenthalt nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten, volljährigen Person, antreten. Es werden keine Zusatzpreise verlost.

3.2 Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner

Unter allen Teilnehmern, die die Gewinnspielfrage richtig beantwortet haben, wird per Losverfahren ein (1) Gewinner ermittelt. Der Gewinner wird am 16.04.2018 ab 10 Uhr von der D/O Marken + Lizenzen GmbH per Email oder telefonisch über den Gewinn benachrichtigt.

Sollte der Gewinner innerhalb von zwei Tagen nicht erreichbar sein, behält sich die D/O Marken + Lizenzen GmbH das Recht vor, einen neuen Gewinner zu ermitteln, ohne eine Ersatzleistung zu schulden.

4. ABBRUCH

Die D/O Marken + Lizenzen GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung aus wichtigen Gründen abzubrechen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann insbesondere erfolgen, wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht mehr gewährleistet werden kann. Eine Haftung gegenüber Teilnehmern ist insoweit ausgeschlossen. Sofern eine derartige Beendigung durch das vorsätzliche Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann die D/O Marken + Lizenzen GmbH von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

5. HAFTUNG

Die D/O Marken + Lizenzen GmbH bemüht sich stetig darum, richtige und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Trotz größter Sorgfalt wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der hier aufgeführten Webseiten und/oder dieser Teilnahmebedingungen übernommen.

6. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Soweit einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sind oder werden, wird die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen hiervon nicht berührt. Jeder Teilnehmer ist insgesamt nur einmal gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Änderung oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar.

Diese Teilnahmebedingungen und die gesamten Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und der D/O Marken + Lizenzen GmbH unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Datenschutzhinweis

Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen erfasst werden, werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt.

Nach Abschluss des Gewinnspiels werden alle in diesem Zusammenhang genutzten personenbezogenen Daten unaufgefordert gelöscht.