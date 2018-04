FILA verlost VIP-Tickets für den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart

Langsam kommt die Sonne raus und das bedeutet: Auf zum Tennisplatz! Mit der neuen FILA Frühjahr-/Sommer-Tennis-Kollektion 2018 macht ihr dort nicht nur sportlich, sondern auch optisch eine gute Figur!

Im Fokus der neuen FILA Tennis-Kollektion stehen die klassischen FILA Farb-Akzente in Blau, Weiß und Rot. Wie gewohnt vereint FILA dabei herausragende Styles mit funktioneller Performance für Damen und Herren.

Luftig-leichte Materialien und eine optimale Passform mit maximaler Bewegungsfreiheit sind gerade auf dem Tennisplatz extrem wichtig. Aus diesem Grund ist auch die neueste FILA Tennis-Kollektion genau auf diese Bedürfnisse abgestimmt.

Neben atmungsaktiven und luftdurchlässigen Materialien, besitzen die Kleidungsstücke der Kollektion auch eine BodyDry- Funktion und sorgen so für optimale Trainings- und Spielbedingungen. Die Trainingsjacken halten zudem UV-Strahlung ab und sind somit der perfekte Teampartner in der Sonne. Egal ob Tennisprofi oder Hobbysportler, FILA lässt jeden in den atmungsaktiven Shirts und Skirts glänzen.

Damit auch ihr einen Grund zur Freude habt, nimmt FILA die neue Kollektion zum Anlass und verlost 1x2 VIP-Tickets für den Finalsonntag des Porsche Tennis Grand Prix am 29.04.2018 (Tickets gelten nur für diesen Tag) - hoffentlich bei schönstem Sonnenwetter!

Posted by SPOX.com

Dazu müsst ihr uns bis zum Sonntag, den 15. April 2018 unter unserem Facebook-Post lediglich sagen, welche Farben die aktuelle FILA Tennis-Kollektion maßgeblich prägen und hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.