"Crocodile Road to Roland Garros": Gewinne einen VIP-Trip zu den French Open

René Lacoste und seine Bekleidungs- und Lifestylemarke gehören zu den angesagten Marken rund um den Globus. Nicht nur im Leben als Modeschöpfer und weltweit bekannter Unternehmer war der im Jahr 1904 geborene Franzose ein Perfektionist.

Auch als Tennisspieler standen das perfekte Spiel und der Erfolg an oberster Stelle in seiner persönlichen Prioritätensetzung. Die akribische Arbeit an seinem Tennisspiel ließen den Pariser zu einem der besten Tennisspieler aller Zeiten werden. Drei French-Open-Titel in seiner Heimatstadt und diverse andere Erfolge auf dem Tennisplatz konnte Lacoste verbuchen.

Nichts dem Zufall überlassend machte sich der elegante Spieler Notizen zu seinen Gegnern und hielt diese in einem Notizbuch fest. Um noch besser zu werden und den maximalen Erfolg zu generieren, entwickelte Lacoste eigene Schlägermodelle und testete diese an einer grünen Wand in Saint Jean de Luz auf dem Chantaco-Golfplatz seiner Familie.

Nach seiner Karriere als Tennisprofi, die er bereits mit 25 Jahren krankheitsbedingt beenden musste, widmete sich Lacoste seiner zweiten Passion - der Mode.

Es entstand das Modelabel Lacoste, das auch über 80 Jahre später noch als Luxusprodukt in den Schaufenstern der Boutiquen ausgelegt ist. Im Jahr 1933 gründete der akribische Arbeiter die Firma und gab seiner Mode das markante Logo. Ein Krokodil ziert die verschiedenen Kleidungsstücke der Marke Lacoste. Doch warum gerade ein Krokodil?

Eine Wette führt zum Logo

Bereits während seiner aktiven Tenniskarriere legte der französische Davis-Cup-Spieler Wert auf Ästhetik. Vor einem Match im Jahr 1923 gegen Australien schloss Lacoste eine Wette mit seinem Davis-Cup-Kapitän ab. Für einen Sieg gegen den Australier James Anderson forderte Lacoste als Wetteinsatz einen Koffer aus Krokodilleder. Lacoste verlor die Partie und somit auch seinen Wetteinsatz; der Spitzname blieb ihm: "Le crocodile".

Vier Jahre später zeichnete Robert Georges ein Krokodil mit weit geöffnetem Maul für seinen guten Freund René Lacoste, der ab diesem Zeitpunkt das Krokodil als Logo auf seinen Hemden trug und damit auf den Tennisplätzen der Welt auflief. Als aus dem Tennisprofi Lacoste der Modeschöpfer hervorging, zierte das Krokodil auch die Modelinie des Franzosen. Der Mythos Lacoste in Verbindung mit dem kleinen, grünen Krokodil auf der Brust war geboren.

Zunächst war "Le crocodile" nur auf weißen, schlichten Poloshirts zu sehen, ehe sich Jahre später weitere Farben in das Sortiment der Lacoste-Linie mischten.

