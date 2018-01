Australian Open: Die Quoten der deutschen Herren presented by LeoVegas

Die Australian Open stehen vor der Tür und die deutschen Herren sorgen bei LeoVegas für tolle Quoten. Mit dabei sind Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und einige mehr.

"Sascha" Zverev ist derzeit das heißeste Eisen im Feuer der schwarz-rot-goldenen Fans! Der 20-Jährige geht als Nummer vier der Setzliste ins Turnier und gehört eindeutig in den engeren Favoritenkreis. Der Hamburger spielte im Vorjahr groß auf und scheiterte nach fünf Sätzen an Rafael Nadal - dieses Jahr soll es für ihn auf jeden Fall weiter gehen. Bei den großen Vier fehlen Zverev noch die Ergebnisse, 2018 ist Zeit für den nächsten Durchbruch, nachdem "Sascha" im Jahr 2017 zwei Masters-Turniere gewinnen konnte.

Zum Auftakt bekommt es die deutsche Nummer eins mit Thomas Fabbiano zu tun - was jedoch keinen Stolperstein darstellen soll. Für den großen Triumph sprechen weitere Aspekte. Die großen Namen - außer Roger Federer - sind allesamt nicht ganz fit oder kehren auf die Tour nach einer Verletzung zurück. Das könnte Zverev zu seinen Gunsten nutzen. Zudem spielt er auf dem Untergrund sein bestes Tennis - der Hartplatz kommt seinem schnellen und glatten Spiel zugute.

Bei LeoVegas wird Zverev als fünfter Mann in der Favoritenliste geführt und geht mit einer Quote von 12,0 ins Rennen.

"Kohli" und Mischa nur Außenseiter

Als Deutscher mit der zweitbesten Quote geht Philipp Kohlschreiber ins Rennen Down Under. Allerdings hat "Kohli" beim Starterfeld nur geringe Chancen auf den Major-Sieg. Der Augsburger erhält von LeoVegas eine Quote von 401,0.

Auch der zweite Zverev Bruder ist ebenfalls im Bunde. Mischa Zverev sorgte in Melbourne 2017 für eine dicke Überraschung und warf den Ex-Weltranglistenersten Andy Murray aus dem Turnier. Das Jahresfinale verlief für den 30-Jährigen nur mäßig und bekommt von LeoVegas lediglich eine Chance von 1:701,0 für den Turniersieg.

Die weiteren Quoten der deutschen Herren:

Jan-Lennard Struff: 601,0

