Matchtipp of the day: Rafael Nadal vs Damir Dzumhur presented by LeoVegas

Rafael Nadal trifft in der dritten Runde bei den Australian Open auf den Bosnier Damir Dzumhur - der Matchtipp of the day presented by LeoVegas.

Die Nummer eins der Welt ist wieder im Einsatz und trifft in der Drittrunden-Partie auf einen unangenehmen Bosnier.

Damir Dzumhur wird für Rafael Nadal kein Selbstläufer werden. Dzumhur spielte eine tolle Endphase des vergangenen Jahres und feierte die Turniersiege in Sankt Petersburg und Moskau. Mit der beidhändigen Rückhand entwickelt der 25-Jährige ein enormes Tempo und setzt seine Gegner unter Druck. Das große Plus in seinem Spiel ist jedoch das Temperament. Der Bosnier kann sich in eine Partie emotional reinbeißen und geht dabei gerne an seine Grenzen.

Apropos Grenzen. Diese zeigte Nadal seinen Gegnern in den ersten beiden Runden auf. Der Spanier zog ohne Satzverlust in die dritte Runde ein und dominierte seine Gegner nach Belieben. Der große Härtetest war dabei noch nicht dabei - das wird sich gegen Dzumhur ändern. Der Weltranglistenerste wird von Beginn an konzentriert zu Werke gehen müssen und seinen Gegner nicht unterschätzen dürfen.

Letztes Duell ging an Dzumhur

Dass Dzumuhur das Zeug für einen Überraschungssieg hat, bewies der 25-Jährige in der bislang einzigen Begegnung der beiden Akteure. Im Jahr 2016 trafen Nadal und Dzumhur in Miami aufeinander - mit dem besseren Ende für den Jüngeren. Allerdings muss gesagt werden, dass Nadal im dritten Satz beim Stand von 0:3 das Handtuch werfen musste und die Partie nicht fortsetzen konnte. Nadals Körper scheint vor dem anstehenden Duell jedoch in Top-Form zu sein und befindet sich im Vollbesitz seiner Kräfte.

