Matchtipp of the day: Härtetest für Novak Djokovic presented by LeoVegas

Für Novak Djokovic wird das Zweitrundenduell bei den Australian Open gegen Gael Monfils der erste Härtetest - der Matchtipp of the day presented by LeoVegas.

In der ersten Runde verlief für den Rückkehrer Djokovic (fast) alles nach Plan. Bei seinem ersten Match auf der großen Bühne nach über sechs Monaten Pause präsentierte sich der "Djoker" in Top-Form und schien keine Probleme mit dem Ellbogen mehr zu haben. Die Umstellung des Aufschlags funktionierte und so setzte sich der Serbe mit 6:1, 6:2 und 6:4 gegen Donald Young durch.

In der zweiten Runde wartet nun der Franzose Gael Monfils. Monfils - ausgemachter Trick-Shot-Artist und Publikumsliebling - gelang ebenfalls ein Dreisatz-Auftaktsieg in Runde eins. Gegen den spanischen Vertreter Jaume Munar agierte "La Monf" nach Belieben und sorgte mit einem Vier-Asse-Aufschlagspiel für ein besonderes Highlight.

Für Djokovic wird Monfils eine echte Herausforderung darstellen, denn der Franzose befindet sich zu Jahresbeginn in toller Form und reiste mit dem Titel bei den Qatar Open nach Melbourne. Monfils nahm sich ebenfalls zum Jahresende eine Auszeit vom Tennis und laborierte an einer Knieverletzung.

Spielwitz als Schlüssel zum Erfolg

Für Djokovic wird es vor allem wichtig sein, dass er die harten Grundschläge seines Kontrahenten mit Variation beantwortet und er Monfils keinen Rhythmus gibt. Fühlt sich Monfils wohl und spielt sich in einen "Flow" kann er jeden Spieler auf der Tour schlagen. Der Schlüssel für den "Djoker" wird die Ausdauer und der Spielwitz sein.

Wettanbieter LeoVegas setzt jedoch auf den zwölfmaligen Grand-Slam-Champion aus Serbien und schreibt Djokovic eine Quote von 1,18 zu. Für einen Sieg des leichten Außenseiters Monfils wird eine Quote von 5,0 ausgegeben.

