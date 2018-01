Matchtipp of the day: Marterer kämpft ums Achtelfinale presented by LeoVegas

Maximilian Marterer kämpft gegen Tennys Sandgren um den Einzug ins Achtelfinale bei den Australian Open - der "Matchtipp of the day" presented by LeoVegas.

Es war die bislang größte Überraschung aus deutscher Sicht bei den laufenden Australian Open: Maximilian Marterer rang Fernando Verdasco in fünf Sätzen nieder und buchte das Ticket für die dritte Runde.

Für den Franken war es der dritte Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt. Mit viel Courage und stoischer Ruhe sendete Marterer durchweg positive Signale während des Matches gegen den schlagkräftigen Spanier - mit Erfolg. Nun bekommt es der 22-Jährige mit dem Amerikaner mit dem nahezu perfekt passenden Vornamen Tennys Sandgren zu tun.

Der 26-Jährige setzte in der Runde zuvor den angeschlagenen und noch nicht ganz genesenen Stan Wawrinka außer Gefecht. Glatt in drei Sätzen spielte Sandgren ein fast makelloses Match und produzierte nur wenige Fehler. Der starke Aufschlag und die präzise Vorhand waren dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Kraftreserven entscheidend?

Für Marterer bietet sich die große Chance auf sein erstes Achtelfinale bei einem Major und den größten Erfolg seiner Karriere. Ein Vorteil für den Deutschen könnte sein, dass er als Linkshänder einen anderen Winkel für seine Schläge spielen kann. Seine Vorhand kann Schaden anrichten und ihm die Punkte vorbereiten. Rein körperlich scheint jedoch der Vorteil auf Sandgrens Seite zu liegen. Das Match gegen Wawrinka dauerte knapp unter 90 Minuten - Marterer ging beim kräftezehrenden Kampf gegen Verdasco an seine physischen Grenzen.

Wettanbieter LeoVegas sieht Marterer als leichten Favoriten auf den Einzug ins Achtelfinale und schreibt eine Quote von 1, 60 für den Nürnberger aus. Sandgren geht mit einer Quote von 2,33 ins Match.

