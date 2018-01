Matchtipp of the day: Shapovalov gegen Tsonga presented by LeoVegas

In der zweiten Runde der Australian Open kommt es zur Kracher-Partie zwischen Denis Shapovalov und Jo-Wilfried Tsonga - der Matchtipp of the day presented by LeoVegas.

Denis Shapovalov gegen Jo-Wilfried Tsonga - eigentlich klingt das nach einer Grand-Slam-Achtelfinalpartie. Jedoch treffen die beiden "hard hitter" bereits in der zweiten Runde bei den Australian Open aufeinander - das bedeutet schnelle Grundlinienschläge und riecht nach einem echten Krimi.

Tsonga präsentierte sich in seinem Auftaktmatch in guter Form und sorgte bekanntermaßen für den ein oder anderen Trick-Shot und Zungenschnalzer bei den Fans. Fünfmal stand "Tsong" in einem Major-Halbfinale und will beim Happy Slam das halbe Duzend vollmachen. Jedoch steht ihm dabei ein junger, erfrischender Kanadier im Weg.

Shapovalov setzte sich in Runde eins klar in drei Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas durch. Seine gewohnt schnellen Vor- und Rückhände fanden ihr Ziel und schlugen immer wieder gefährlich ein. Der Linkshänder könnte für Tsonga zum Stolperstein werden - denn: Der 18-Jährige zeigt keine Scheu vor der großen Bühne und erfahrenen Top-Stars. Die kanadische "Young Gun" wird dabei vor allem auf seinen glatten Service und seine schnelle Vorhand bauen. Für den Franzosen auf der Gegenseite gilt es die anfällige Rückhand seines Kontrahenten zu bearbeiten und ihn zu Fehlern zwingen.

Erneuter Upset Allert?

Tsonga wird vor allem das letzte und einzige Aufeinandertreffen in böser Erinnerung behalten haben. Bei den US Open 2017 kam es schon einmal in der zweiten Runde zu einem Duell und Shapovalov behielt dabei die Oberhand. Mit 6:4, 6:4 und 7:6 (3) spielte sich der NextGen-Star in die Herzen der Fans und warf Tsonga aus dem Turnier.

Trotzdem geht der erfahrenere von beiden Spielern als Favorit in das Match. Wettanbieter LeoVegas schreibt dem 32-Jährigen eine Quote von 1,55 zu. Shapovalov geht mit 2,48 Quotenpunkten ins Rennen um die dritte Runde Down Under.

Ihr wollt euer Glück versuchen und auf einen der beiden Spieler wetten? Klickt euch rein und gebt eure Wette hier ab.

Neben den Quoten bietet LeoVegas noch ein tolles Gewinnspiel für die US Open 2018 an! Macht mit, registriert euch und schnappt euch ein Rund-um-Paket für das Turnier in Flushing Meadows - einfach hier registrieren.