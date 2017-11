Jetzt mitspielen und gewinnen!

Passend zum ersten Geburtstag der Teamline MASTERS möchte ERIMA euch beschenken und verlost zusammen mit tennisnet ein Überraschungspaket aus der Serie. Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Beantwortet die Gewinnspielfrage und mit etwas Glück gewinnt ihr das MASTERS-Paket!

Hier die Gewinnspielfrage: Wo hat ERIMA seinen Hauptsitz?

Die Geschichte von ERIMA beginnt im Jahre 1900, als im baden-württembergischen Reutlingen die Sportbekleidungsfabrik für Gymnastik, Turnen, Leichtathletik und Fechtsport gegründet wurde.

36 Jahre später übernahm Erich Mak die Führung der Firma und stand für den Firmennamen "ERI-MA" Pate. Mit der Geschäftsübernahme kurbelte Mak die Innovationen innerhalb des Betriebes an und sorgte dafür, dass sich der Sportartikelhersteller zum Ausrüster der deutschen Olympiamannschaft von 1960 bis 1972 mauserte. Auch die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft trugen das ERIMA Logo auf der Brust und wurden 1974 damit Weltmeister.

ERIMA und der DTB

Doch vor allem ein Mann sollte großen Anteil daran haben, dass der Name ERIMA auch heute noch auf den Sportplätzen der Welt zu sehen ist. Wolfram Mannherz nahm sich der deutschen Eigenmarke an und etablierte sie als Ausrüster vieler Teams aus zahlreichen Teamsportarten in Deutschland und im Ausland.

In einem Interview mit tennsinet gab Wolfram Mannherz hierzu interessante Einblicke

Neben Sportarten wie Fußball, Handball, Volleyball oder Turnen ist ERIMA mittlerweile auch im Bereich des professionellen Tennis vertreten. Den größten Coup landete der Hersteller mit Hauptsitz in Pfullingen, Baden-Württemberg, mit der Partnerschaft zum Deutschen Tennis Bund.

ERIMA ist seit 2014 offizieller Ausstatter der Spieler des DTB und kleidet seitdem Angelique Kerber und ihre Damen beim Fed Cup, sowie Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber und Co. beim Davis Cup mit dem passenden Mannschaftsoutfit ein.

Das wohl prominenteste Mitglied der ERIMA Family ist der neue Chef des deutschen Herrentennis: Boris Becker.

Vor einem Jahr brachte ERIMA nun die erste hauseigene Tennislinie für alle Mannschaften und Vereine heraus: die Teamline MASTERS! In dieser Kollektion nutzte ERIMA die gesamten durch die Ausstattung von Teams gesammelten Erfahrungswerte, um ein ideales Mannschaftsoutfit zu entwickeln. Hier werden funktionelle Textilien mit attraktivem Design und hoher Funktionalität kombiniert - bei natürlich bester Qualität!

Die neue ERIMA-Kollektion: Teamline Masters 2017 © ERIMA 1/11 Innovative Textilien, attraktives Design, hohe Funktionalität, beste Qualität: Die neue ERIMA MASTERS Teamline für den perfekten Auftritt auf dem Court und höchste Ansprüche! © ERIMA 2/11 © ERIMA 3/11 © ERIMA 4/11 Damen: T-Shirt © ERIMA 5/11 Herren: T-Shirt © ERIMA 6/11 Damen: Polo © ERIMA 7/11 Herren: Polo © ERIMA 8/11 Damen: Tank Top © ERIMA 9/11 Herren: Short © ERIMA 10/11 Damen: 2 in 1 Short © ERIMA 11/11 Damen: Rock

Kontrastreiche Farben, edle Designs und leichte Materialien zeichnen die für die Bedürfnisse des Tennis optimierte Kollektion aus. So kommt zum Beispiel schnelltrocknende Microfaserware zum Einsatz und außerdem bieten Shirts, Tops, Hosen und Röcke optimale Bewegungsfreiheit. Bei unserem Partner Tennis Warehouse findet ihr alle Informationen zur Herren- und Damenlinie MASTERS von ERIMA.

Wisst ihr nun die Antwort auf die Gewinnspielfrage? Dann macht jetzt mit, postet eure Antwort bis zum 24.11.2017 unter unseren Gewinnspielpost bei Facebook und gewinnt das tolle Überraschungspaket aus der MASTERS-Serie.