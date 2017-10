Teste vorab den nächsten Evolutionsschritt

If Stockholm Open Men Single Live ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single Live ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Mit dem Verkaufsstart der Graphene Touch Radical Serie am 10. November 2017 treibt HEAD die Evolution seiner Rackets weiter voran.

Eigentlich gibt es im Tennissport keine Off-Season: Kaum werden die Freiplätze winterfest gemacht, nehmen die Hallen so richtig ihren Betrieb auf. Dabei brauchen ambitionierte Hobbyspieler tatsächlich auch Phasen, in denen sie an sich arbeiten können. Und am neuen Material.

Gerade in der Halle unter gleichbleibenden Bedingungen bietet sich eine Erweiterung des Spektrums an - und da wiederum käme der neue Graphene Touch Radical aus dem Hause HEAD gerade recht. Spitzenkräfte wie Novak Djokovic, Andy Murray oder Maria Sharapova schwören seit Jahren auf HEAD-Produkte, testen aber natürlich ebenfalls fortwährend Verbesserungen, die von ihrem Ausrüster kommen.

Und nun könnt auch ihr euch als Tester bewerben und den neuen Racket der Serie, den Graphene Touch Radical MP, noch vor Verkaufsstart auf Herz und Nieren prüfen. TennisnetTests.com und HEAD suchen hierfür drei Tester. Um euch zu bewerben, müsst ihr unseren Post kommentieren und uns verraten, warum gerade ihr perfekt geeignet für die Aufgabe seid! Fülle außerdem das Bewerbungsformular von TennisnetTests.com hier aus! Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 24. Oktober 2017.