Mit "Domi" und KIA nach Melbourne

Große Chance für alle Tennisfans: KIA und Dominic Thiem bringen Euch zum ersten Grand-Slam-Turnier 2018. Mitmachen funktioniert ganz einfach.

Für die europäischen Tennisfans gelten Roland Garros und Wimbledon als die, buchstäblich, nächstgelegenen Grand-Slam-Ziele. Ein Trip nach New York ist im Reisebudget womöglich auch noch enthalten - glaubt man aber den Berichten von Spielern, Betreuern und Fans, die schon vor Ort waren, dann sind Melbourne und damit die Australian Open der "Place to be".

Die gute Nachricht: Mit KIA und damit auch mit Vorjahresfinalist Rafael Nadal und Österreichs Nummer eins Dominic Thiem könnt Ihr schon Anfang 2018 live in Melbourne dabei sein. Wie Ihr zum "Happy Slam" kommt, erfahrt Ihr hier:

KIA Gewinnspiel