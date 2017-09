Rene Lacoste und sein erster großer Erfolg

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Lacoste und Tennis sind untrennbar miteinander verbunden. Grund dafür ist Rene Lacoste, der im Juli 1904 als Sohn einer wohlhabenden Familie geboren wird. Schon früh wollte er mit dem Tennisspielen beginnen, sein Vater Jean-Jules Lacoste hielt davon allerdings nur wenig. Erst mit 15 Jahren durfte Rene dem Sport nachgehen, allerdings unter der Bedingung des Vaters, dass er schon bald zu den besten der Welt gehöre.

Und Rene Lacoste sollte genau das schaffen. Bereits zwei Jahre nachdem er mit dem Tennis begonnen hatte, gewann er sein erstes Turnier. 1924 stand er erstmals im Finale der French Open, 1925 gewann er in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel. Die Presse feierte Lacoste und prophezeite ihm nicht nur deshalb früh eine große Karriere.

In seinem letzten Match gewann er im Finale der French Open gegen einen seiner langen Wegbegleiter Jean Borotra und krönte seine Laufbahn als Spieler mit einem weiteren Grand-Slam-Titel. Neben fünf Triumphen in Paris gewann Lacoste auch drei Mal Wimbledon und zwei Mal bei den US Open.

