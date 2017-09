US Open, Teil I: Ungleiche Tableaus

Die große bwin TENNIS CHALLENGE läuft noch bis Mitte September, wenn die Sieger der US Open feststehen. Bis dahin können alle Tennis-Fans noch fleißig wetten und viele tolle Preise sowie wichtige Golden Points sammeln.

Absagenflut und Favoritenstürze

Bei den Herren werden die US Open in diesem Jahr von einer Absagewelle überschattet. Nachdem auch noch Andy Murray kurz vor Turnierbeginn zurückzog, fehlen beim abschließenden Grand-Slam-Turnier fünf verletzte Spieler aus den Top 11. Die Auswirkungen sind vor allem in der unteren Tableauhälfte spürbar, wo Mitfavoriten wie Alexander Zverev und Marin Cilic überraschend früh scheiterten. Bruder Mischa hielt die Familienehre der Zverevs hoch und schaffte es bis ins Achtelfinale.

In der oberen Hälfte setzten sich die Favoriten weitestgehend durch - wenn auch mit viel Mühe. Roger Federer musste in den ersten beiden Runden jeweils über die volle Distanz gehen, bevor der Schweizer Feliciano Lopez mit gewohnter Souveränität bezwang. Rafael Nadal konnte bisher ebenfalls nicht restlos überzeugen, der topgesetzte Spanier musste auf seinem Weg in die Runde der letzten 16 bereits zwei Satzverluste hinnehmen.

Im Damenfeld war der Fokus auf Wildcard-Starterin Maria Sharapova und Topfavoritin Garbine Muguruza gerichtet. Da beide im Achtelfinale patzten, sind Karolina Pliskova und Petra Kvitova nun die Topfavoritinnen auf den Titelgewinn in Flushing Meadows.

Dank eines abgewehrten Matchballs in Runde drei hat die topgesetzte Tschechin Pliskova weiterhin die Chance, ihren Platz auf dem Tennis-Thron zu verteidigen. Aus deutscher Sicht konnte lediglich Julia Görges überzeugen. Die Wahl-Regensburgerin hatte erstmals die zweite Woche in New York erreicht, scheiterte aber in der Runde der letzten 16 an Lokalmatadorin Sloane Stephens. Titelverteidigerin Angelique Kerber kassierte eine bittere Auftaktniederlage gegen Naomi Osaka.

Federer und Nadal steuern auf Traumhalbfinale zu

Die Topfavoriten bei den Herren, Rafael Nadal und Roger Federer, sind weiterhin auf Halbfinalkurs. Dort könnten die beiden Tennislegenden erstmals beim letzten Major des Jahres aufeinandertreffen. Philipp Kohlschreiber dürfte etwas dagegen haben, der letzte verbliebene Deutsche im Einzel will dem "Maestro" im Achtelfinale ein Bein stellen.

Von den verbliebenen Spielern aus der unteren Hälfte hat es bisher noch niemand in ein Grand-Slam-Finale geschafft. Kevin Anderson und Sam Querrey, die sich im Viertelfinale duellieren, werden laut bwin-Quote die besten Chancen eingeräumt.

Bei den Damen liefern sich Karolina Pliskova und Elina Svitolina ein Fernduell um die Weltranglistenspitze. Wer das mögliche Halbfinale gewinnt, ist auch eine heiße Kandidatin auf den US-Open-Titel. Petra Kvitova gilt nach ihrem Sieg gegen Muguruza ebenfalls als Favoritin auf den Finaleinzug. Im Viertelfinale muss die nach einer schlimmen Handverletzung zurückgekehrte Tschechin allerdings Dauerbrennerin Venus Williams aus dem Weg räumen. Es bleibt spannend!

