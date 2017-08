adidas Club Challenge: Mitmachen & gewinnen!

Western & Southern Open Women Single Live WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Sportartikelhersteller adidas präsentiet die große adidas Club Challenge! Macht mit eurem Tennisverein mit, seid kreativ und zeigt uns mit einem Bild oder Video, warum ihr den Tennissport so liebt! Der Gewinnerverein erlebt einen exklusiven Tag mit Sascha Zverev und Dominic Thiem!

Richtig gelesen! Die beiden nächsten großen Stars auf der ATP-Tour kommen zu euch und eurem Tennisverein, verbringen dort einen Tag, spielen mit euch und gegeneinander. Ihr und eure Clubkollegen habt die einmalige Chance, Sascha Zverev und Dominic Thiem hautnah zu treffen!

Wie funktioniert die adidas Club Challenge?

Alles was ihr und euer Verein für diesen unvergesslichen Tag machen müsst, ist uns zu zeigen, warum gerade ihr gewinnen sollt. Beweist uns eure Liebe zum Tennis und beschreibt wie ihr euch ein Training mit Sascha Zverev und Dominic Thiem vorstellt. Macht dazu ein kreatives Bild mit Beschreibung oder Video und postet es auf der Facebook-Seite eures Clubs.

Wichtig: Vergesst dabei nicht die Hashtags #adidasclubchallenge und #mygame, damit wir eure Bewerbungen auch finden können, sowie die Anmeldung zur Challenge über untenstehendes Formular! Besonders tolle Fotos und Videos werden wir auf tennisnet.com veröffentlichen und damit die Aufmerksamkeit für euren Club deutlich erhöhen.

Am Ende der Teilnahmefrist am 31. Oktober 2017 werden Sascha Zverev und Dominic Thiem höchstpersönlich ihre vier Favoriten auswählen und ins große Finale der adidas Club Challenge schicken! Danach entscheidet die tennisnet-Community auf Facebook, wer den einzigartigen Tag mit Sascha und Dominic gewinnen soll!

Also, meldet euch gleich hier an, spielt mit, lasst eurer Kreativität freien Lauf und überzeugt damit Sascha Zverev und Dominic Thiem. Mit etwas Glück, verbringt ihr im Frühjahr 2018 einen Tag mit den beiden in eurem Tennisverein! Dabei wird es eine Exhibition Thiem vs. Zverev geben, gefolgt von einer Trainingseinheit mit den Kids sowie einer abschließenden Fotosession.

Mit eurem Verein zum Finale der besten acht in London

Alle anderen gehen aber natürlich nicht leer aus! Tennis Warehouse gibt nicht nur einen Nachlass auf adidas-Produkte, sondern stellt auch weitere, tolle Preise zur Verfügung: So gibt es je fünf adidas-Outfits von Sascha Zverev und Dominic Thiem zu gewinnen. Außerdem wird ein Tennisclub (bis max. 6 Personen) exklusiv zum Finale der besten acht Tennisspieler im November nach London reisen - Flug und Übernachtung inklusive!

