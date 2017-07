bwin und German Open schließen Vertrag ab

Erlebe

Der Sportwettenanbieter bwin wird für zwei Jahre, 2017 und 2018, exklusiver Wettpartner der German Open. Der entsprechende Vertrag, der diese Woche unterschrieben wurde, beinhaltet insbesondere eine starke TV-Sichtbarkeit auf dem Court mit Logointegrationen im Backdrop sowie einer starken LED-Präsenz.

Darüber hinaus umfasst das Sponsoring exklusive Money-can't-buy-Rechte sowie Gewinnspiele für bwin Kunden. Vom 22. bis 30. Juli werden beim traditionellen Sandplatzturnier in der Hansestadt wieder internationale Tennisstars aufschlagen und um die begehrten 500 ATP-Punkte kämpfen. 2016 kamen insgesamt 60.000 Tennisbegeisterte zu den German Open, um die Matches zu verfolgen und den Side Event mit zahlreiche Attraktionen zu besuchen.

Stephan Heilmann, verantwortlich für die Aktivitäten der Marke bwin in der DACH-Region: "Mit den German Open haben wir den perfekten Partner, um unseren Tennisschwerpunkt aufmerksamkeitsstark zu inszenieren. bwin setzt auf Tennis, über das traditionsreichste Tennisturnier in Deutschland wollen wir zusätzliche Sichtbarkeit bei den Fans bekommen und uns noch stärker mit dem Tennissport verbinden. Tennis ist mit seiner Dynamik und seinem fast ganzjährigen Turnierzyklus eine hochattraktive Sportart für uns und unsere Kunden. Die German Open sind der ideale Event, um in der fußballfreien Sommerpause bestmögliche Aufmerksamkeit für diesen großartigen Sport und unsere Wettangebote hierzu zu generieren."

German Open Turnierdirektor Michael Stich: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit bwin einen Wettpartner gewinnen konnten, der wie kein anderer in Deutschland aktuell sein Wettangebot und seine Kundenkommunikation am Tennis ausrichtet. Dieser Enthusiasmus für unseren Sport und auch die weiteren Aktivitäten von bwin rund um Tennis sind die beste Voraussetzung dafür, dass beide Seiten von dem Sponsoring profitieren und die Möglichkeiten, die unser Turnier unseren Partnern bietet, optimal und umfassend aktiviert werden."

Tennisfans kommen bei bwin das ganze Jahr auf ihre Kosten: Von den Australian Open im Januar bis zu den US Open im September begleitet bwin die gesamte Grand-Slam-Serie mit einem umfassenden Wettangebot. Die Tennissaison wird bei bwin mit weiteren spannenden Wettangeboten zu den Turnieren der ATP World Tour sowie der Nationalmannschaften im Damen- und Herrentennis, dem Fed Cup und Davis Cup, bis Ende November verlängert. Getippt werden kann unter anderem auf den Sieger eines Matches, den Titelgewinner eines Opens oder auf Spielereignisse: Wie viele Spiele werden insgesamt gespielt? Wer gewinnt den ersten Satz?

In der fußballfreien Sommerpause bietet bwin Tennisfans in einer großen Kundenpromotion die Möglichkeit, sich bei der bwin "Tennis Challenge" ihren Anteil an einem Gesamtpreispool von 500.000 Euro sichern. Jede Turnierwoche gibt es in den Leaderboards von bwin Cash-Boni zu gewinnen, darüber hinaus sammeln Kunden "Golden Points", die dem Gesamt-Leaderboard angerechnet werden. Dort warten noch größere Cash-Boni sowie Tickets für exklusive Top-Turniere auf sie.