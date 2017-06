Hoch wie das Arthur Ashe Stadium

Erlebe

live AEGON Classic Women Single Mi Live WTA Birmingham: Tag 3 Mallorca Open Women Single Mi Live WTA Mallorca: Tag 3 Mallorca Open Women Single Do 12:30 WTA Mallorca: Tag 4 AEGON Classic Women Single Do 12:30 WTA Birmingham: Tag 4 AEGON Classic Women Single Fr 12:30 WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr 12:30 WTA Mallorca: Viertelfinals AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Nach der Zugspitze, einer belebten Straße im Münchner Studentenviertel und dem Spielfeld des regierenden deutschen Eishockeymeisters hat sich der "White Club Tennis" wieder ein neues temporäres Geläuf gesucht.

Diesmal also zwischen Containertürmen. Und warum auch nicht: An einem Samstagabend hat die 150 Fahrzeuge starke Flotte eines Münchner Speditionsunternehmens in der Regel Pause, da kann man schon einmal Klebeband, ein transportables Netz und erstaunlich kostspieliges Tennis-Equipment mitbringen. Christoph Hanke und Peter Wehner haben also wieder gerufen, der "White Club Tennis" die nächste Duftmarke gesetzt. Höhenangst war diesmal nicht das Problem, die Bilder des improvisierten Courts von der Zugspitze sollten jedem Tennisfan präsent sein.

© White Club Tennis

Wer aber bei früh- oder spätsommerlichen Temperaturen jemals die US Open, die im Grunde auf einem Asphaltplatz ausgespielt werden, erlebt hat, der kann sich in etwa vorstellen, wie hoch der Verbrauch an gekühlten Getränken am vergangenen Wochenende ausgefallen ist.

© White Club Tennis

Wer Hanke und Co. nun unterstellt, aus reinem Jux gehandelt zu haben, liegt natürlich falsch: wer als Tennisspieler etwas auf sich hält, zählt mit. Ein "Urban Tennis Turnier" ist beim "White Club Tennis" Ehrensache.