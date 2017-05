Nadal, Thiem und Tsonga auf der Spur

Freitag, 26.05.2017

Während Jo-Wilfried Tsonga in Lyon noch um den Turniersieg rittert, spielen sich seine Babolat-Marken-Kollegen Rafael Nadal und Dominic Thiem längst auf der Anlage in Roland Garros warm. Das größte Sandplatz-Event des Jahres ist für den französischen Schlägerhersteller das wichtigste des Jahres, Firmenchef René Babolat lädt regelmäßig zu Treffen mit interessierten Journalisten, bei denen die letzten Neuheiten aus seinem Unternehmen vorgestellt werden. Vor den French Open 2017 steht das Thema "Vernetztes Spielen" im Vordergrund, Babolat präsentiert eine neue App.

Das Interesse an den Produkten für vernetztes Tennis - vom Play-Racket bis zum POP-Armband - zeigt, dass Tennisspieler gerne ihr Spiel analysieren, Statistiken erstellen und ihre Spiel- und Trainings-Daten mit anderen teilen. Kurz: Sie sind aktiv in der Tennis-Online-Welt unterwegs. Es gibt also eine echte Tennis-Community, die Spaß daran hat, die eigenen Leistungen mit anderen zu vergleichen und sich auch über die Erfolge ihrer Lieblingsspieler und den Tennissport insgesamt auszutauschen.

Austausch und Infos über die Tennis-Welt

"Nach der Einführung von Babolat Play vor drei Jahren haben wir jede Menge positives Feedback erhalten, darunter auch viele Ideen und Verbesserungsvorschläge. Einer vielfach geäußerten Anregung kamen wir mit der Entwicklung einer ganz neuen App nach, die alle Tennis-Fans weltweit nutzen können, und nicht nur die, die mit vernetzten Produkten von Babolat spielen", verrät Projektmanager Florent Isidore.

Mit dieser App wendet sich Babolat an alle Freunde des Tennissports - mit einer ganzen Reihe von Services, die es jedem ermöglichen, sich mit anderen über ihren Tennis-Alltag auszutauschen und natürlich Nachrichten aus der internationalen Tennis-Welt und die neuesten Infos über seine Lieblingsspieler zu erhalten.

"Infos über die Profispieler erschienen uns für diese Tennis-App als unerlässlich. Aber vor allem war es uns wichtig, dass sich die Spieler/Fans mit der App jederzeit und überall über ihre Leidenschaft auf dem Laufenden halten können. Nach der Arbeit möchte ich wissen, wie Rafael Nadal gespielt hat, also sehe ich in der App nach. An der Bushaltestelle will ich kurz nachsehen, was meine Freunde machen, also schaue ich ins soziale Netzwerk der App. Vor dem Training kann ich noch die Daten meines letzten Matchs einsehen. Und wenn ich bei den French Open bin und einem Spiel zusehe, kann ich ein Selfie davon posten. Oder ich sitze einfach auf dem Sofa und sehe mir das letzte Trainingsvideo von Jo-Wilfried Tsonga an", fasst Produktmanager Alexandre Israël die wichtigsten Funktionen dieser App zusammen.

Jederzeit alles erfahren

Die Babolat-App bietet somit eine Lösung für alle Spieler, die bisher keine Möglichkeit hatten, alle ihre Infos rund ums Tennis über eine einzige Plattform zu organisieren. In der App kann jeder sein eigenes Profil anlegen und hier seine Leistungen und Ergebnisse festhalten sowie seine Tennis-Termine und sogar sein Equipment verwalten.

Außerdem ist es möglich, die Ergebnisse und Profile von Spielern einzusehen (Tabellenplätze, Nationalität, letzte Matches). So kann man seinen Lieblings-Spielern folgen, aber auch seinen Tennis-Freunden und -Partnern, und im Newsfeed die neuesten Infos über sie abonnieren.

Zudem gibt es ein neues soziales Netzwerk, in dem die Mitglieder sämtliche Tennis-News, -Inhalte und -Fotos mit anderen Fans teilen können. So findet das Tennis-Leben nicht mehr nur auf dem Platz statt, sondern lässt sich jederzeit auch in einem "digitalen Tennis-Verein" erleben.

Austausch zwischen Fans und Tennis-Stars

Schließlich erlaubt die App den Zugriff auf exklusive Inhalte wie Infos über Babolat-Spieler (Trainings und Einblicke in das Privatleben), über Turniere, bei denen Babolat als Partner fungiert, oder über die Entwicklung der neuesten Produkte.

Auch beim Download beschreitet Babolat neue Wege, denn die App gibt es in acht Sprachen (japanisch, italienisch, französisch, spanisch, deutsch, englisch, portugiesisch und russisch). Die App kann so zu einer echten Plattform für den Austausch zwischen Fans und Tennis-Stars werden, auf der diese miteinander kommunizieren und sich sogar gegenseitig herausfordern können.