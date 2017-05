Mittwoch, 17.05.2017

Peugeot Tie Break Shoot Out bei den Generali Open Kitzbühel

Für die rund 1000 Hobbyspieler geht es dabei nicht nur um die Ehre, Teil des weltgrößten Tie Break Shoot Outs zu sein. Neben der Erfahrung auf Kitzbüheler Boden seine Spuren zu hinterlassen, gibt es auch spektakuläre Preise zu gewinnen. Denn wo andernorts die Turniersieger mit einem Auto beschenkt werden, ist Kitzbühel anders: Hier darf sich der Gewinner des Amateur-Turniers über einen nigelnagelneuen Peugeot 208 Roland Garros Edition freuen. Unter allen Teilnehmern werden aber auch noch weitere sehenswerte Preise verlost.

Aber auch außerhalb des Courts können sich die Amateure in Kitzbühel wie die ATP-Stars fühlen. Eine eigene Players Party gehört ebenso dazu wie ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Das Tie Break Shoot Out soll nämlich auch als Weltrekordversuch ausgetragen werden.

Um möglichst vielen Amateurspielern unterschiedlicher Niveaus die Teilnahme zu ermöglichen, wird ein spezielles Rating-System herangezogen. Dieses gewährt schwächeren Spielern einen, ihrem Spiellevel entsprechenden, Punktevorsprung. Die Spiele des Amateur-Turniers werden auf den umliegenden Tennisplätzen rund um Kitzbühel ausgetragen. Das Finale findet dann auf Kitzbüheler Sand, die Preisverteilung vor dem Einzelturnier am Center Court, statt. Teilnehmer können sich jetzt auf der Webseite der Hobby Tennis Tour registrieren. Teilnahmeberechtigt sind alle österreichischen Amateurspieler, Frauen wie Männer. Die ersten 50 Anmeldungen erhalten eine Freikarte der Kategorie B für das Generali Open am Montag, 31. Juli 2017.

Facts:

Datum: 30. Juli bis 1. August 2017

Spielorte in der Umgebung von Kitzbühel - Finalspiele live am Center Court

Teilnahme ab 17 Jahren und ab ITN 3,0

Fairer Turniermodus - jeder hat die Chance zu gewinnen!

Hauptpreis: Peugeot 208 Roland Garros Edition

Unter allen Teilnehmern werden zusätzlich tolle Preise verlost; u.a. eine Trainerstunde mit einem ATP Profi, Startplatz beim PRO-AM Turnier, eine Reise zu einem ATP-Turnier, VIP-Karten für das Generali Open

Amateur Players Party am Sonntag, 31.7.2017 am Turniergelände des Generali Open mit Grillstation, Getränke-Specials und DJ

Anmeldegebühr: 15,- EUR für die Teilnahme am Peugeot Tie Break Shoot Out inkl. Eintritt zur Offiziellen Amateur Players Party mit 1 Freigetränk & Essen

Die ersten 50 Anmeldungen erhalten eine Freikarte der Kategorie B für das Generali Open am Montag, 31. Juli 2017

Die nächsten 450 Anmeldung erhalten einen 50% Gutschein für Generali Open Tickets der Kategorie B am Montag, 31. Juli 2017

Informationen zu Unterkunftsmöglichkeiten und den geplanten Spielorten werden in Kürze noch online gestellt.

Zur Teilnahme (über Hobby Tennis Tour)

Teilnahmebedingungen und Teilnahme:

Allgemeines

• Gespielt wird ein Match-Tiebreak-Turnier im Handicap-System.

• Voraussetzung für eine Teilnahme ist das vollendete 16. Lebensjahr zum Nennschluss des Turniers.

• Teilnahmeberechtigt sind alle Hobby- und Freizeittennisspieler(innen), welche zum 8. Mai 2017 über eine gültige ITN-Lizenz verfügen. Nicht teilnahmeberechtigt sind Spieler(innen) mit einem ITN Wert kleiner als 3,0 oder Spieler(innen) mit einem aktuellen oder ehemaligen ATP oder WTA-Ranking, unabhängig davon, ob ihr aktueller ITN Wert 3,0 oder höher ist.

• Für Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Luxenburg, Italien der Schweiz, Spanien, Großbritanien, Schweden oder den Vereinigten Staaten von Amerika kommt die Leistungsklassen-Vergleichstabelle des Deutschen Tennis Bundes , Stand 15. Februar 2015, zur Anwendung.

• Nennschluss für das Turnier ist Sonntag, der 16. Juli 2017 um 20 Uhr.

• Die Organisation und Abwicklung des Turniers bei Schlechtwetter behält sich der Veranstalter vor. Ob das Turnier in der Halle zur Austragung kommt oder zu einem späteren Zeitpunkt gespielt werden muss, hängt von der Anzahl der Teilnehmer und vom Ausmaß des Schlechtwetters ab.

• Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung in Verletzungs- und Diebstahlsangelegenheiten bei sämtlichen Turnierteilnehmer(innen).

• Gespielt wird an vier verschiedenen Austragungsorten, wobei es ausschließlich dem Veranstalter vorbehalten bleibt, wo er die Matches der einzelnen Teilnehmer ansetzt.

Turniermodus

Gespielt wird ein Match-Tiebreak-Turnier (bis 10 Punkte, 2 Punkte Unterschied), wobei ein spezielles Handicap-System für alle Teilnehmer zur Anwendung kommt. Aus der Differenz des ITN-Werts der beiden sich im K.O.-Raster gegenüberstehenden Teilnehmer(innen) ergibt sich ein Punktevorsprung aus folgender Tabelle:



ITN Differenz Punkte Vorsprung

0 - 0,499 0 Punkte

0,5 - 0,999 1 Punkt

1 - 1,499 2 Punkte

1,5 - 2,499 3 Punkte

2,5 - 2,999 4 Punkte

3 - 3,499 5 Punkte

3,5 - 3,999 6 Punkte

4 oder mehr 7 Punkte



Zur Bemessung des Vorsprungs wird jener ITN-Wert herangezogen, den der Spieler zum Nennschluss aufweist. Aufschlag/Rückschlag bzw. die Seitenwahl wird zu Spielbeginn von den beiden Spielern/Spielerinnen ausgelost.



Beispiele

Beispiel 1

• Spieler A: ITN = 4,641

• Spieler B: ITN = 5,230

• Differenz ITN = 0,589

• Spieler B startet mit einem Vorsprung von einem Punkt

• Das Spiel startet beim Stand von 0:1



Beispiel 2

• Spieler A: ITN = 6,912

• Spieler B: ITN = 6,734

• Differenz ITN = 0,178

• kein Spieler erhällt einen Vorsprung

• Das Spiel startet beim Stand von 0:0



Beispiel 3

• Spieler A: ITN = 7,019

• Spieler B: ITN = 3,782

• Differenz ITN = 3,237

• Spieler A startet mit einem Vorsprung von fünf Punkten

• Das Spiel startet beim Stand von 5:0

Unterkünfte



GOING

TVB - going@wilderkaiser.info

für die Region Ellmau und Going überregionaler Vermittlung

Zentrale Wilder Kaiser - office@wilderkaiser.info

Telefon 050 509510

www.wilderkaiser.info

Pensionen und Privatzimmer ab ca. Euro 30,-



Weiters besteht die Möglichkeit, Unterkünfte unter folgendem Link direkt online zu buchen: https://www.wilderkaiser.info/de/unterkunft-hotel/unterkuenfte-wilder-kaiser-buchen.html



FIEBERBRUNN

TVB Fieberbrunn - info@pillerseetal.at

Telefon 05354 56304

www.pillerseetal.at

Pensionen Preise ab Euro 22,-



Hotel Alte Post **** - info@alte-post-fieberbrunn.at,

Telefon 05354 56257

www.alte-post-fieberbrunn.at

Preis inkl. Halbpension ca. Euro 82,-



Haus "In der Sonne" - office@sonne-fieberbrunn.at , Frau Sigl,

www.sonne-fieberbrunn.at

ab 30.7. möglich. Preis ca. Euro 34,-



WESTENDORF

TVB - info@westendorf.com

Telefon 05334 6230

www.westendorf.com

Preise Privatzimmer ca. Euro 22,- bis Euro 27,-,

Pensionen ca. Euro 27,- bis Euro 32,-,

3* Pensionen ca. Euro 40,-



HOPFGARTEN

TVB - info@hohe-salve.com

Telefon 05335 23220

www.hohe-salve.com

Pensionen Preis ab ca. 25,-



Hotel Tirolerhof 3* - gasthof@tirolerhofwirt.at

Telefon 05335 2271

www.tirolerhofwirt.at

Preise Euro 40,- inkl. Frühstück, Euro 50,- inkl. Halbpension,



Landhaus Michael - info@landhaus-michael.at

Telefon 05335 2274, Mobil 0664 210 3554

www.landhaus-michael.at

Preise ca. Euro 31,- bis Euro 35,-,



Alle Preise in Euro pro Person und Nacht inkl. MWSt. und Frühstück außer anders angeführt