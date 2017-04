Daylong™ bringt Dich nach Kitzbühel

Freitag, 28.04.2017

Mit dem Beginn der Tennissaison rufen wir Euch dazu auf, uns EURE FOTOS von den ERSTEN SONNENSTUNDEN AM TENNISPLATZ zu schicken! Ob beim Herrichten des Vereinscourts, aus dem Trainingscamp in Kroatien oder bei der ersten Tennisstunde im Freien: Hauptsache Tennis & Sonne!!!

Und wo Sonne ist, sollte man auch auf verlässlichen Sonnenschutz nicht vergessen. Schließlich können UVA-und UVB-Strahlen Sonnenbrand, frühzeitige Hautalterung oder Zellschäden hervorrufen. Daylong™ sorgt für hochwirksamen 3-fach Schutz durch Solar Defense Intelligence, das nicht nur langhaltenden Schutz bietet, sondern auch eine hohe Hautverträglichkeit hat. Da die schweißresistenten Daylong™-Produkte kein klebriges Hautgefühl hinterlassen, sind sie bei sportlich aktiven Menschen besonders beliebt.

Macht mit und gewinnt tolle Preise!

Daylong™ bringt Dich und Deinen Verein für einen Tag nach Kitzbühel (Bus + Tickets für max. 30 Personen werden zur Verfügung gestellt!); außerdem werden unter allen Teilnehmern 10-Sonnenschutz-Pakete von Daylong™ ausgelost.

So wirst Du zum Gewinner: Schicke uns bis zum 28. Mai Deine Fotos von den ERSTEN SONNENSTUNDEN AM TENNISPLATZ sowie Deine Anmeldedaten (Name, Name des Vereins, Adresse des Vereins und Zahl der Mitreisenden) an mail@tennisnet.com unter dem Stichwort "Erste Sonnenstrahlen".

