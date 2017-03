Sagt uns eure Meinung und gewinnt!

Donnerstag, 09.03.2017

Alles was im Tennis Rang und Namen hat schlägt beim hochdotierten Combined-Turnier in der kalifornischen Wüste auf: Spitzen-Tennis mit Topstars wie Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams oder Angelique Kerber ist die nächsten Tage garantiert. Solltet ihr keine Möglichkeit haben Livebilder von den BNP Paribas Open zu empfangen, steht euch selbstverständlich unser Liveticker-Angebot rund um die Uhr zur Verfügung - damit ihr auch wirklich keine wichtigen Matchgeschehnisse verpasst.

Und von unserem reichhaltigen Angebot, dass ihr täglich aktuell hier findet, könnt ihr gleich doppelt profitieren. Nicht nur, dass ihr, egal wo ihr gerade seid, topaktuell informiert bleibt, könnt ihr auch noch ein exklusives Wochenende im tennisnethotel Post Bezau gewinnen. Neben zwei Übernachtungen inklusive Post-Premium-Pension, erhaltet ihr ein vierstündiges "Mental Match Play®"-Training und einen gratis Schlägertest mit den neuesten Head-Modellen. Darüber hinaus könnt ihr während eures kompletten Aufenthalts die hauseigenen Tennisplätze so oft und lange nutzen, wie ihr wollt.

Alleine letztgenannter Punkt ist schon ein wahrer Genuss: Im Sommer laden zwei Sandplätze direkt am Hotel zu einem Tennismatch ein und verführen mit dem wunderbaren Panorama des Bregenzerwaldes. Im Winter bietet die Tennishalle, die als eine der schönsten in Österreich gilt, zwei perfekte Plätze mit Granulatboden zum Spiel.

Hier gibt es alle Informationen zum tennisnethotel Post Bezau!

Was ihr nun konkret tun müsst, um zu gewinnen? Besucht bis zum 19. März unser Liveticker-Service, seht euch um, holt euch alle nötigen Informationen und dann schreibt uns eure Meinung entweder per facebook oder per Mail an mail@tennisnet.com. Wir freuen uns über Lob, konstruktive Kritik und sonstige Anmerkungen, die unser Liveticker-Angebot betreffen. Unter allen Teilnehmern wird dann oben beschriebenes Paket in unserem tennisnethotel Post Bezau verlost.

Wir bedanken uns herzlich bei unserem Partner European Tennis Academy mit ihrem Partnerhotel Post in Bezau, die diesen Preis freundlicherweise zur Verfügung stellen. Und jetzt: Mitmachen und viel Glück!