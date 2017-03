Jetzt mitspielen und gewinnen!

Dienstag, 07.03.2017

ERIMA, offizieller Partner des Deutschen Tennis Bundes, hat als Ausstatter der Fed-Cup-Damen, unter anderem mit der zweifachen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, und der Davis-Cup-Herren in jüngster Vergangenheit schon reichlich Erfahrung bei der Einkleidung von Tennis-Mannschaften gesammelt. Mit der neuen "ERIMA Teamline MASTERS", die speziell für die Tennis-Courts dieser Welt entwickelt wurde, präsentiert das Traditionsunternehmen aus Pfullingen (Baden-Württemberg) ein richtiges Highlight noch rechtzeitig vor Eröffnung der Freiluftsaison.

Kontrastreiche Farben, edle Designs und leichte Materialien zeichnen die für die Bedürfnisse des Tennis optimierte Kollektion aus. Für alle aktiven Tennis- und Vereinsspieler ist die bildschöne "ERIMA Teamline MASTERS" unbedingt einen Blick wert. Vielleicht läuft das eigene Team schon in der neuen topmodischen Bekleidung zum nächsten Punktspiel auf den Tennisplatz ein. Bei unserem Partner Tennis Warehouse findet ihr alle Informationen zur Herren- und Damenline MASTERS von ERIMA.

Um die Premiere von ERIMAs erster Tennislinie "MASTERS" für alle Mannschaften und Vereine gebührend zu feiern, verlosen wir ein Teamoutfit für bis zu maximal sechs Personen. Während auf die Männer jeweils T-Shirt plus Short wartet, werden die Damen mit Tank Top und Rock ausgestattet. Um zu gewinnen, müsst ihr euch lediglich mit eurem Namen und dem Namen eures Teams/Vereins unter mail@tennisnet.com mit dem Betreff "ERIMA Teamline MASTERS" bewerben - wenn ihr mögt gerne auch mit lustigen Bildern und Texten zu euch und euren Teamkameraden.

Bitte gebt auch zusätzlich an, wie viele Damen- und wie viele Herrentrikots ihr im Falle eines Gewinnes wünscht, sowie deren Größenangaben (Damen 38-48, Herren S-XXXL). Und bitte vergesst auch eure Adresse nicht, an die wir im Falle des Falles euren Gewinn schicken dürfen. Einsendeschluss ist der 19. März 2017, die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Wir wünschen euch viel Glück!

Herrenlinie MASTERS bei Tennis Warehouse

Damenlinie MASTERS bei Tennis Warehouse