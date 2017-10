Alex Antonitsch macht dich fit für die Tennissaison 2018

Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 1 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 2 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 1 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Tennisnet veranstaltet ein exklusives Tenniscamp für den echten Tennisfan inklusive vieler unbezahlbarer Momente.

Die Wiederholung wurde versprochen und Alex Antonitsch hat Wort gehalten. Es kommt zu einer Neuauflage des Tenniscamps in Umag und der Ex-Tennisprofi und Daviscuper gemeinsam mit Tennisnet wird wieder dabei sein. Diesmal auch mit einem Termin in Porec.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzen-Tennis live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sei beim Tennisnet Camp mit Alex Antonitsch dabei und lass dich von Eurosport-Kommentator und Kitzbühel-Turnierdirektor Alex Antonitsch perfekt auf die Saison 2018 vorbereiten! Neben dem intensiven Training mit den Trainern sowie Tipps & Tricks direkt am Tennisplatz von Alex Antonitsch, haben die Campteilnehmer auch die Möglichkeit aktuelle Produkte wie Schuhe, Rackets und Saiten ausführlich zu testen. Das gesamte Camp steht unter dem Motto: "von Tennisfans für Tennisfans" und bietet eine einmalige Chance mit einem Ex-Tennisprofi und den Wagner Tennis Trainern zu trainieren und das neueste Equipment zu testen.

Wie auch im letzten Jahr ist für alle Spielertypen etwas dabei: Vom motivierten Meisterschaftsspieler bis hin zu Hobbyspielern, Anfänger oder rüstige Senioren - die Experten von Wagner Tennis haben die richtige Gruppe und den perfekten Trainer für dich!

Hier gehts zur Buchungsanfrage

Campprogramm - Weekend

Das Weekend Programm umfasst 12 Trainingseinheiten an 3 Tagen (Do, Fr & Sa, jeweils 2 vormittags und 2 nachmittags). Die Gruppen werden am Anreisetag (Mi) eingeteilt. Am Tag der Abreise (So) wird vormittags ein Abschluss Doppelturnier mit Siegerehrung ausgetragen.

Der Gruppenunterricht bildet die Basis des Trainings in den Camps. Die Gruppengröße beträgt maximal 4 Personen. Das Freispiel ist für Teilnehmer an einem Tennisprogramm in begrenztem Umfang kostenlos. Spieler ohne Trainingsprogramm haben keine Platzgarantie. Außerhalb der Trainingszeiten wird ein breites Rahmenprogramm angeboten.

Preise, Hotels und Termine

Preise Basis: HP/DZ/Person/Termin

Weekend Programm Hotel ohne Tennis Valamar Zagreb Hotell**** Poreč, 18.-22.4.2018 604 € 292 € Hotel Sol Umag****, 9.-13.5.2018 520 € 208 € Residence Sol Umag****, 9.-13.5.2018 504 € 192 €

Frühbucher Rabatt Poreč

-15% auf den Hotelpreis: bei Buchung bis 01.01.2018

-10% auf den Hotelpreis: bei Buchung bis 31.01.2018

Der Rabatt betrifft ausschließlich die Hotelkosten, ausgenommen sind Zuschläge und Tennisleistungen

Frühbucher Rabatt Umag

-12% auf den Hotel- & Residencepreis: bei Buchung bis 15.11.2017

-10% auf den Hotel- & Residencepreis: bei Buchung bis 15.01.2018

Der Rabatt betrifft ausschließlich die Hotelkosten, ausgenommen sind Zuschläge und Tennisleistungen

Hier gehts zur Buchungsanfrage

Zuschläge

Hotel Sol Umag:

Einzelzimmer ohne Balkon: € 56,- pro Termin (begrenzte Anzahl EZ)

Classic Doppelzimmer/Balkon/Single Use: € 83,20 pro Termin (40% vom Hotelpreis)

Premium Doppelzimmer/Balkon/Meerseite: € 32,- pro Person/Termin

Residence Sol Umag:

Classic Doppelzimmer/Balkon/Single Use: € 76,80 pro Termin (40% vom Hotelpreis)

Familienzimmer/Balkon: € 12,- pro Person/Termin

Hotel Sol Umag & Residence Sol Umag: Zuschlag für Aufenthalte unter 4 Nächte: +20%

Valamar Zagreb Hotel Poreč

Superior Doppelzimmer Single Use Parkseite: € 116,80 pro Termin (40% vom Hotelpreis)

Superior Doppelzimmer Single Use Meerseite:€ 140,- pro Termin

Superior Doppelzimmer Meerseite: € 24,- pro Person/Termin

Superior Dreibettzimmer Parkseite (2+1): € 44,- pro Vollzahler/Termin

Standard Familienzimmer Parkseite (2+2): € 64,- pro Vollzahler/Termin

Parkplatzgebühr: € 3,- pro Tag, zahlbar vor Ort an der Rezeption

Zuschlag für Aufenthalte unter 4 Nächte: +20%

Eindrücke vom Camp 2017

Tennisnet Camp mit Alex Antonitsch powered by Wagner Tennis & Babolat © Wagner Tennis 1/14 © Wagner Tennis 2/14 © Wagner Tennis 3/14 © Wagner Tennis 4/14 © Wagner Tennis 5/14 © Wagner Tennis 6/14 © Wagner Tennis 7/14 © Wagner Tennis 8/14 © Wagner Tennis 9/14 © Wagner Tennis 10/14 © Wagner Tennis 11/14 © Wagner Tennis 12/14 © Wagner Tennis 13/14 © Wagner Tennis 14/14

"Mein persönliches Highlight: nach 34 Jahren Tennis ein persönliches Training und Doppel mit Alex Antonitsch"

Franz Burger, UTC Kapelln

"Ich war schon bei einigen Tenniscamps und muss gestehen: dies war genial! Begonnen vom Preis/Leistungsverhältnis über Anlage, zu den Trainern Alex, Michail und Max. Auch nicht zu vergessen Gerald und Babolat. Würden uns freuen wenn nächstes Jahr wieder so etwas aufgestellt wird."

Raimund Holcik, Tennisverein Hainburg

Posted by SPOX.com