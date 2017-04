Dienstag, 11.04.2017

Familien- & Wellnesshotel Prokulus Via Principale 19, I-39025 Naturns Italien T: +39 0473 667566 hotel@prokulus.it

www.prokulus.it

Die Magie des Prokulus

Aufwachen mit einem Lächeln im Gesicht, Morgen für Morgen ... Die Magie des 4 Sterne superior Hotel Prokulus in Südtirol entfaltet sich mit den ersten Sonnenstrahlen. Es fühlt sich ein wenig an wie Verliebtsein ... Verliebt sein in das Gefühl totaler Entspannung ... in die Freiheit, genau das zu tun, was glücklich macht. Und: Spaß haben! Erleben Sie im Urlaub im Prokulus die Vielfalt der Möglichkeiten, das Leben zu genießen. Das Hotel in der Bilderbuchlandschaft von Südtirol erwartet Sie mit seinen sensationellen Entspannungs-, Genuss- und Erlebniswelten.

Traumhotel in den Bergen © Prokulus

Die Suiten & Zimmer im Hotel Prokulus in Naturns, Südtirol

In Ihrer Suite oder Ihrem Zimmer im Hotel Prokulus in Naturns genießen Sie den Luxus hochwertiger Ausstattung und besten Schlafkomfort. Ob mit der ganzen Familie, zu zweit oder alleine. Warme Farben, edle Materialien, großzügige und liebevolle Einrichtung lassen Sie mit dem ersten Schritt in Ihr Zimmer Geborgenheit fühlen. Bis zu 72 m² groß sind die Zimmer und bieten jede Menge Platz für Urlaubsgefühle, Familienleben und zeitgemäße Wohnkultur, damit Sie sich in Ihrem Urlaub ganz zu Hause fühlen.

Wählen Sie jetzt Ihre Suite oder Ihr Zimmer im Prokulus in Naturns - im Stammhaus oder in der exklusiven Residence mit Aquagarden - von dort haben Sie direkten Zugang zu unserer zeitlos eleganten Wellnesswelt Aquagarden.

Erstklassige Sandplätze mit Flutlicht beim Hotel © Prokulus

Tennisurlaub in Südtirol

Ihre Vorteile im Überblick- Verwöhnpension - Genuss & Service zum Wohlfühlen

- Neues Badeparadies mit exklusiver, moderner Bade- & Saunalandschaft und mediterraner Parkanlage

- Gepflegte Tennisanlage: 4 Sandplätze & 4 Hallenplätze

- Tennisbar und Sonnenterrasse mit Blick auf Tennisplätze

- Kennenlern-Turnier am Sonntag (Mai bis Oktober)

- Head Testschläger und Accessoires

- Professioneller Bespannservice

- Schlägertest mit den neuesten Head Modellen

- Inline-Skating- & Joggingstrecke, 2 Miniaturgolfplätze,

- 100 km Genuss-Radwege, Natur.Fitness.Park® und

- Adventure-Sportarten (Rafting, Tandem-Paragliding)

Hallenplätze im Prokulus © Prokulus

Buchungsinfos und Anfragen bei der European Tennis Academy

Zum Anfrageformular und den Direktbuchungsmöglichkeiten zu professioneller Saisonvorbereitungen im Familien- & Wellnesshotel Prokulus der European Tennis Academy Saisonvorbereitung

Zur Anfrage und Buchung von Tennispauschalen