Stylishes Tennisvergnügen in Vorarlberg

Designhotel Walliserhof Gufer 43, A-6708 Brand Österreich T: +43 5559 241 office@walliserhof.at www.walliserhof.at

Designhotel Walliserhof

Einzigartigkeit, Profil, verschiedene Blickwinkel und unvergessliche Ausblicke - darin sind die Brandner Berge und der Walliserhof eins. Lockere Gemütlichkeit, Charme & Herzlichkeit flimmern durch das Designhotel in Österreich. Kaminfeuer flüstert in allen Sprachen. Urlaubsgefühle lodern auf. Hirschgeweih und Fellsessel sind Blickfang. Gäste flacken in der Essbar. Erzählen Tennisgeschichten vom letzten Turnier oder Eindrücke vom Training mit der European Tennis Academy. Deshalb ist der Walliserhof eine Top-Basisstation für Tennisspieler. Für Stunden oder Tage. Für die perfekte Auszeit vom Alltag.

Schwimmen im Walliserhof © Walliserhof

Die Suiten & Zimmer im Designhotel Walliserhof, Vorarlberg

Raus aus dem Alltag - rein in den Urlaub ... mit den traumhaften Zimmern im Designhotel Walliserhof! Außergewöhnlich komfortabel und erlesen ausgestattete Zimmer warten auf Sie: - das in samtiges Weiß getauchte EDEL-WEISS - das mit 100 Jahre alten Möbeln aus Brandner Fichten ausgestattete ALMRAUSCH oder - viel Platz zum Atmen und Träumen finden Sie in unseren SUITEN - unvergessliche Stunden garantiert!

Granulatplätze im Freien © Walliserhof

Tennisurlaub in den Bergen

- Sportliches 4-Sterne Designhotel in den Alpen

- Gepflegte Tennisanlage direkt beim Hotel, mit 2 Hallenplätzen und 4 Plätzen an der Sonne

- Kennenlern-Turnier am Sonntag (Mai bis Oktober)

- Exklusiver Head-Shop (Bekleidung, Schläger, Accessoires)

- Schlägertest mit den neuesten Head Modellen

- Zimmer im Edelweiss/Almrausch Stil oder geräumige Suiten

- Heiss & Cool: Gletscher Spa mit Spa Boutique

- Hoteleigener Fitnessraum

- Golf: 18-Loch-Platz, 400 km Wanderwege, 110 km Mountainbike-Routen, Bogenschießen, Reiten, Badeseemit Beachvolleyballplatz

Aufschlagen in der Halle © Walliserhof

