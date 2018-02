Familien- & Sporthotel Brennseehof

Der Brennseehof ist die unschlagbare Kombination von Urlaub & Sport & Wellness direkt am See.

Hotel Brennseehof Seestraße 19, 9544 Feld am See Tel. +43 4246 2495, Fax. +43 4246 2495 85 Hotel@brennseehof.com http://www.brennseehof.com

Die herrliche ruhige und sonnige Lage mit den umliegenden Sport- und Wellnesseinrichtungen wird von den Gästen sehr geschätzt. Seit mehr als 20 Jahren werden Tennis-Camps zur Saisonvorbereitung und Familienurlaub mit Tennis beim Brennseehof mit Erfolg veranstaltet. Auf Grund des milden Klimas sind die Tennis-Sandplätze im Freien schon ab Anfang April bespielbar. Der Brennseehof ist auch ein ideales Trainingscamp für Sportler mit Techno-Gym Fitnessraum, Ballspielhalle, Laufparcours, Fahrradverleih, Beach Volleyball u. v. m. Wir bieten komfortable Zweibettzimmer und Familien-Appartements in verschiedenen Größen an mit herrlichem Blick zum See. Mehr als 10 Sportarten können im Brennseehof im Sommer und Winter für Erwachsene und Kinder ausgeübt und erlernt werden. Wir sind daher zurecht auch das 1. Kinder-Sporthotel Österreichs mit der angrenzenden Sportschule W. Krainer .

Die Anlage liegt im Herzen der Nockberge direkt am See in der Region Bad Kleinkirchheim und ist nur einen Katzensprung vom Millstättersee entfernt.

TENNISANLAGE

Der Brennseehof ist eines der führenden Tennishotels in Kärnten mit 7 Sandplätzen und 2 Quarzsandplätzen. 5 weitere Tennis-Sandplätze befinden sich im Ort und können nach Bedarf auch genützt werden. 2 Tennishallen sind ca. 20 Autominuten entfernt und können bei Schlechtwetter kurzfristig gemietet werden. Unser langjähriger Partner die Dipl. Tennisschule W. Krainer macht Ihnen gerne ein maßgeschneidertes attraktives Angebot für Tennis-Clubs (Gruppentraining-5x90 min.) oder Einzeltraining. Tennisclubs können auf Wunsch gerne auch mit Ihren eigenen Trainer trainieren.

ITF Seniors Open am Brennseehof

Natürlich ziehen die tollen Verhältnisse am Brennseehof auch das Interesse von Turnierveranstaltern auf sich. Im Herbst finden auf der Anlage die ITF Seniors Open vom 10. bis 16. September 2018 statt. Für alle Teilnehmer am Turnier gibt es ab vier Übernachtungen 10% Rabatt.

Weitere tolle Aktionen:

Tennisdeal von 01.05.- 07.07.18

Tenniskurs für 4-5 Tage à 90 min. in Kleingruppen (max. 4 Personen)

statt € 140,00 für € 129,00

Sportlicher Tennisherbst vom 15.09.-07.10.18

Tenniskurs für 4-5 Tage à 90 min. in Kleingruppen (max. 4 Personen)

statt € 140,00 für € 70,00

Herbst-Kinder-Tennis-Gruppenunterricht

4-5 Tage à 1 Lektion 90min á 1h (bis 11 Jahre) für Kinder bei Wochenbuchungen KOSTENLOS!

Gültig von 15.09.- 07.10.18

HOTELANLAGE & AKTIVITÄTEN

Hotellobby, Kaminstüberl mit Zirbenholz, Tagesbar, Speiseräume mit Blick zum See, 2-stöckiger Kinderbetreuungsraum mit 60 Std. Betreuung in verschiedenen Altersgruppen, Kinderspielhaus mit Riesenrutsche, Indoor-Minigolf-Anlage, Mini-Küchen und Bügelecken in den Stockwerken, Münzwaschautomat, Kleidertrocknungsraum, Fahrradraum mit Reparaturservice, Lift, Sonnenterrasse, Massage und Beautycenter mit Angebote für Sportler, Sportshop direkt beim Hotel.

Wasser-Erlebniswelt "Seewellness" mit 7-fachem Wasserspaß (bedeutet mehrere beheizte Pools in- und outdoor) für Erwachsene und Kinder und der romantische Naturbadesee, Natursauna direkt am See, großes Strandbad (7000m²) mit Liegewiese, Sonnenliegen und direkter Seezugang, Ruder- und Tretboot, Kinderspielplätze am See, Aktiv-Badestrand für Fußball, Slackline, Federball u. v. m. , 1000 km Mountainbike Wege mit Tourenkarte und Fahrradverleih, Segel- und Surfschule direkt beim Haus.

AUSSTATTUNG ZIMMER

Genießen Sie attraktive Räumlichkeiten in verschiedensten Größen mit heller und zeitgemäßer Einrichtung aus Holz, Stein und Glas und großzügigem Balkon mit Seeblick. Die Zimmer bieten Dusche/Bad mit WC, Telefon mit integriertem Babyphone, Flatscreen-TV mit HD-Sendern, Safe, Minibar, kostenloses Wifi.