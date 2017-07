Hotel Post Bezau im Bregenzerwald

Natur, Wellness, Genuss und Kultur vereinen sich bei Ihrem Urlaub im Hotel Post Bezau. Im in fünfter Generation geführten Haus weiß man genau, worauf es ankommt, damit Sie Ihren Urlaub mit allen Sinnen genießen können.

In den letzten Jahren hat sich das Hotel Post Bezau zu einem der gefragtesten Wellness- und Spahotels der Alpenregion entwickelt. Das kompromisslose Streben nach Qualität und die Vielfalt der Möglichkeiten zeichnen das 4 Sterne Superior Hotel aus. Tennis war schon immer ein fester Bestandteil des Aktivprogramms im Hotel Post Bezau. Im Sommer laden zwei Sandplätze direkt am Hotel zum Training oder zu einem Tennismatch ein und verführen mit dem wunderbaren Panorama des Bregenzerwaldes. Im Winter bietet die Tennishalle, die als eine der schönsten in Österreich gilt, zwei perfekte Plätze mit Granulatboden zum Spiel. Die European Tennis Academy sorgt mit ihrer einzigartigen Trainingsmethode Mental Match Play ganzjährig für optimale Trainingsbedingungen.

Übernachten im Hotel Post Bezau

Das Hotel Post verfügt über 58 Zimmer und Suiten in verschiedenen Kategorien, aber jeder Raum ist ein ganz individuelles Erlebnis. In den 54 puristisch schönen Zimmern und den vier Suiten dominieren die Materialien Holz, Leder, Filz und handgewebtes, feines Bregenzerwälder Leinen. 17 Zimmer sind mit dem Samina Schlafsystem versehen, dass nach medizinisch- orthopädischen Aspekten für einen gesunden, tiefen Schlaf sorgt.

Alle Zimmer und Suiten sind mit einem Schreibtisch, einem geräumigen Kleiderschrank, Flatscreen Fernseher, kostenlosem W-LAN (Westhaus nachts W-LAN frei), elektronischem Safe und individuell justierbarer Heizung eingerichtet. Außerdem hat jedes Zimmer einen Balkon.

Auf den Zimmern erwarten Sie kleine Annehmlichkeiten wie Produkte aus der hauseigenen Pflegelinie Susanne Kaufmann organic treats.

TENNISURLAUB IN DEN ALPEN

Ihre Vorteile im Überblick

4-Sterne Superior Hotel Post in Bezau

Gepflegte Tennisanlage mit 2 Sandplätzen und 2 Hallenplätzen mit Gummigranulat direkt am Hotel

Susanne Kaufmann Spa & TCM Detox Programm

Badehaus mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Solebecken im Freien, Sonnendeck, Ruheräumen und einer große Liegewiese

Abwechslungsreiches Aktivprogramm mit täglich kostenfreien Kursangeboten

Fitnessraum mit Geräten von Technogym

Ausgesuchte Gourmet Halbpension

Ferienprogramm für Kinder

aktuelle Angebote für Hotel Post Bezau:

MMP Special Deal Hotel Post in Bezau

3. September bis 22. Dezember 2017

3 Übernachtungen mit Post Premium Pension

1 h Mental Match Play Privatunterricht

1,5 h Specialtraining Aufschlag-Return

Head Schlägertest mit den neuesten Modellen

Freies Spiel nach Verfügbarkeit

Eine Sportmassage (50 min)

ab EUR 685,- pro Person im DZ

Hotel Post Tennis Cup

vom 5. bis 12. November 2017



Erstmalig organisieren wir im Hotel Post Bezau, einem der gefragtesten Wellnesshotels der Alpenregion, eine Turnierwoche. Vormittags in einer der schönsten Tennishallen Österreichs um Punkte kämpfen und Nachmittags im Susanne Kaufmann Spa relaxen. Hört sich gut an, oder?



Kategorien

Damen 40+ von Spielstärke R5-R9 bzw. LK13 bis 23

Herren 45+ von Spielstärke R4-R9 bzw. LK10 bis 23

Herren 55+ von Spielstärke R5-R9 bzw. LK13 bis 23

Jeder Teilnehmer hat mindestens 3 Gruppenspiele.

Package für Einzelturnier (SO-DO)

4 Übernachtungen mit Post Premium Pension

Teilnahme beim Hotel Post Tennis Cup (Einzel)

Sportmassage mit Aromaöl Muskulatur

Bei diesem Package schenken wir Ihnen eine Übernachtung inkl. Post Premium Pension, dies ist bereits im Preis berücksichtigt

Weindegustation am Mittwoch mit Siegerehrung

ab EUR 645,- pro Person im DZ

Package für Doppelturnier (DO-SO)

3 Übernachtungen mit Post Premium Pension

Teilnahme beim Hotel Post Tennis Cup (Doppel)

Sportmassage mit Aromaöl Muskulatur

Players Party mit Siegerehrung am Samstag

ab EUR 645,- pro Person im DZ

Package für Turnierwoche (SO-SO)

7 Übernachtungen mit Post Premium Pension

Teilnahme beim Hotel Post Tennis Cup (Einzel & Doppel)

Sportmassage mit Aromaöl Muskulatur

Regenerierendes Basenbad

Weindegustation am Mittwoch mit Siegerehrung

Players Party am Samstag mit Siegerehrung

Bei diesem Package schenken wir Ihnen eine Übernachtung inkl. Post Premium Pension, dies ist bereits im Preis berücksichtigt

ab EUR 1.205,- pro Person im DZ

