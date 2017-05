Forte Village Resort Sardegna

Mittwoch, 17.05.2017

Ein einzigartiges Reiseziel

Sardinien und das schönste Resort der Welt erreicht man in nur 90 Minuten Flug von Zürich und Basel, 1 Stunde 50 Minuten von München und zwei Stunden und 40 Minuten von Hamburg. Und auf dem Flughafen von Elmas, Cagliari, angekommen, trennen Sie noch ganze 45 Kilometer von Ihrem paradiesischen Ziel. Im traumhaften Forte Village, in die Natur Sardiniens eingebettet und vom herrlichen Wasser des Mittelmeers verwöhnt, können Sie in eine Welt eintauchen, die einzig zu Ihrer Entspannung und um Ihnen einen Luxusurlaub ohne Gleichen zu bieten, geschaffen wurde. Ein Resort am Meer, wo Ihr Traum von einem Urlaub der Superlative wahr wird. Denn nicht umsonst wurde das Forte Village das 18. Jahr in Folge von der Jury der "World's Travel Awards" zum "World's Leading Resort" gekürt. Dank seiner außergewöhnlichen Tennis Anlage mit zwölf Plätzen, ist das Forte Village ein echter Bezugspunkt für die internationale Welt des Tennis und egal ob für die Saisonvorbereitung, Tenniscamp mit Freunden oder Familie werden Sie kompetent von der European Tennis Academy betreut. Nach dem Training suchen Sie sich Ihre gewünschten Wellness-Anwendungen im Spa aus oder genießen Sie einfach die wohlverdiente Erholung. Die unvergesslichen Erlebnisse des Forte Village sind nach Maß auf Sie zugeschnitten. Ob Sie als Paar, mit der Familie oder mit Freunden hier sind, eins ist sicher: Hier erwarten Sie wundervolle Momente, egal, welcher Art von Urlaub Sie den Vorzug geben.

Hotel und Suiten

Genießen Sie den Aufenthalt in den großzügigen Suiten am Meer, den Bungalows, den wundervollen Villen mit privatem Garten oder den 4- und 5-Sterne-Bungalows sowie 5-Sterne-Hotels. Einige haben einen Meerblick, andere öffnen sich luxuriösen tropischen Gärten. Einige haben eine Terrasse oder einen Balkon, andere besitzen eine Gartenpatio. Einige liegen in der Nähe des Strandes, andere befinden sich in der Nähe des Spas. Man wird Ihre Bedürfnisse genau erfüllen. Ob direkte Strandlage oder alleinstehende Villen mit privaten Gärten: All unseren Suiten ist gemein, daß sie exklusive Oasen der Ruhe sind und Privatsphäre bieten. Gestaltet für unsere anspruchsvollsten Gäste inkludieren sie zusätzliche Dienste wie ein durch britischen Stil geprägter Butler, Koch oder Chauffeur. Höchste Diskretion und bester persönlicher Service sind garantiert. Gäste der Suiten nehmen ihr Frühstück entweder auf ihrem Zimmer, auf der Cinque Stelle Terrasse oder im Cavalieri Restaurant ein. Für weitere, klassische Restaurants wird eine Reservierung ohne Aufpreis erbeten, während für einige Gourmet-und à-la-carte-Restaurants eine Reservierung mit einem Aufpreis erforderlich ist.

Ihre Vorteile im Überblick

Verschiedene Hotels, Suiten und Villen für Ihre persönlichen Bedürfnisse

Gepflegte Tennisanlage mit 12 Plätzen

Forte Village ist dank des großen Angebotes an Sportaktivitäten ein Sport Resort par excellence

Das Magazin Forbes hat den Strand zu einem der 25 faszinierendsten Strände der Welt erwählt

Im Forte Village gibt es insgesamt 10 Meer- und Süßwasserpools, dass jeder Gast seinen eigenen perfekten Badegenuss findet

In 21 Restaurants Gerichte der italienischen und internationalen Küche genießen

Ein Abend im Forte Village: Magie pur, in 14 fantastischen Bars

Acquaforte Thalasso Spa beherbergt das Zentrum für Thalassotherapie

1000m² neuer Fitnessbereich

Ayurveda-Park für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden

Wellness-Experten verbinden innovative Therapien mit alten Massagekünsten

Wellness-Parcour führt durch verschiedene Becken und setzt bei jeder Etappe neue Akzente

Piazza Maria Luigia mit exklusiver Shoppingmeile

Kinder-Stadt im Herzen des Forte Village

Leisureland für junge Gäste mit Club, Bowling, Go-Kart

