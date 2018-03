Das Bio- und Wellnessresort Stanglwirt ist weit über die Grenzen Tirols hinaus ein Begriff für dezenten Luxus und alpenländischer Gemütlichkeit.

Bio- und Wellnessresort Stanglwirt Kaiserweg 1, A-6353 Going/Tirol Tel. +43-5358-2000, Fax. +43-5358-2000-31 daheim@stanglwirt.com http://www.stanglwirt.com

Das 5 Sterne Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt - das beste Tennis-Resort Europas - liegt vor der grandiosen Bergkulisse des Wilden Kaisers im kleinen Ort Going am Wilden Kaiser, nur wenige Autominuten von Kitzbühel entfernt. Das Hotel, das seine Gäste in allen Belangen verwöhnt und keine Wünsche offen läßt, ist nicht nur für Tennisspieler und Golfer im Sommer ein ausgezeichneter Standort, sondern bietet auch im Winter großartige Freizeitmöglichkeiten. Im traditionellen Gasthof kann der Gast wählen zwischen zünftigen Speisen und kulinarischen Köstlichkeiten und ist immer umgeben vom traditionellen Tiroler Charme. Wellness & Spa vom Feinsten und moderne Sportmöglichkeiten sind im Stanglwirt eine Selbstverständlichkeit.

ALLE INKLUSIVLEISTUNGEN IM STANGLWIRT

Kulinarium

Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Bio-Produkten aus der eigenen Landwirtschaft

Nachmittagstee (Tee und Kuchen) im Lobby- oder Wellnessbereich

Gourmet-Abendessen (mehrgängiges Menü oder Buffet bei Buchung mit Verwöhn-Kulinarik)

Vegetarische und vegane Auswahlgerichte

Themenabende (im Sommer bei Schönwetter auf der Kaiserwiese mit Blick auf den Wilden Kaiser)

Fachkundige Weinempfehlungen von unseren Top-Sommeliers

Eigene schmackhafte Kinderkarte für unsere kleinen Gäste (kostenpflichtig)

Hotelbar täglich ab 9.30 Uhr geöffnet (Drinks, Cocktails, Kaffee & Kuchen, eigene Snackkarte - kostenpflichtig)

Servicierte Sonnenterrasse "auf der Tenne" & auf der Kaiserwiese

Sauna und Wellnesswelt

Neu erweiterte Wellness-Landschaft für Erwachsene (2.500 m², ab 16 Jahren): größter hoteleigener Sole-Pool Europas (210 m², 36 °C), internationales Profi-Sportbecken (25 x 7 m) mit OMEGAZeitmessung, große Panorama-Eventsauna mit direktem Zugang zum liebevoll angelegten Natur-Badeteich (517 m²), Zirben-Biosauna, Marmor-Dampfbad, Wasserfall-Grotte, Panorama-Relax-Zonen inkl. offener Feuerstellen und Ruhe-Inseln, Wellnessbuffet

Eigene Wellness- und Wasser-Erlebniswelt für Familien (2.110 m²): Babys, Kindern und Jugendlichen steht in der rund 1.000 Quadratmeter großen Kinderwasserwelt eine 120 Meter lange Großwasserrutsche, ein Schwimmbecken mit Wasserstrudel, Wasserfall und Videoprojektionswand, sowie weitere Kinder- und Babybecken mit Rutschbahn und zahlreichen Wasserattraktionen zur Verfügung. Felsen-Hallenbad inkl. Outdoor-Pool, Felsensaunalandschaft (Salz-Grotte, Fichten-Biosauna, Wilder Kaiser-Sauna, Stein-Sauna, Kristall-Dampfbad), Whirlpool mit Blick auf Meerwasser-Aquarium inkl. farbenfrohem Korallenriff, großzügige Relaxzonen inkl. Panorama-Blick

Täglich professionell geführte Aufgusszeremonien (Tiroler Steinöl, Limonen-Kampfersalz-Zeremonie, Crashed-Ice, Honig-Zeremonie uvm.)

Stanglwirt's Sauna-Workshop - Unser "Sauna-Professor" Gery stillt Ihren Wissensdurst über das "Gesunde Schwitzen" und lädt Sie zu einer beeindruckenden Sauna-Erlebnisreise ein.

Erdinger Alkoholfrei-Aufguss in der "Wilder Kaiser Eventsauna"

Großzügige Outdoor-Relaxbereiche mit atemberaubender Naturkulisse (5.128 m²)

Große Fitnesswelt

500 m² Fitnessgarten (Indoor Kardio- und Kraft-Bereich) ausgestattet mit modernstem Technogym-Equipment

Tägliche Betreuung durch ein hochqualifiziertes, professionelles Trainer-Team

Herzfrequenzgesteuertes Training mit Hilfe modernster Trainingscomputer von Polar

Medical Fitness in Kooperation mit Traunmed (kostenpflichtig)

Sport Mental Coaching mit Mag.a rer.nat. Inge Neuner (kostenpflichtig)

Galileo Vibrationstraining (kostenpflichtig)

Bauch, Beine, Po, Aquafitness, Ski Fit uvm.

Märchenhafte Kinderwelt

Kinderbauernhof mit täglicher Betreuung für Kinder ab 3 Jahren inklusive einzigartigem Spiel- & Spass-Programm

Gemeinsamer Mittagstisch

Streichelzoo

Stallkino

Buggyverleih

Kinderstube mit wundervollen Spielen & Kasperltheater

Jugendraum mit Dartscreen-Gerät, Billard-Tisch, Flipper, Autosimulator, Tischfußball, uvm.

Unterhaltsames Jugendprogramm für unsere Teenager; z.B. Fußballturniere, Boxtrainings, Make-up- & Stylingkurse, Outdoor-Erlebnistouren uvm.

Eigene Wellness und Wasserwelt für Familien

Eigene, gemütliche Krabbelstube für Kleinkinder ab 1 Jahr, täglich von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

AUSSTATTUNG ZIMMER

Liebevoll gestaltetes Wohlfühl-Ambiente in den edlen Stanglwirt's Farbtönen Gold & Weiß (wie das "Edelweiß")

Hochwertige Ausstattung aus gesundheitsförderndem Zirbenholz, feinster Schafwolle, Leinen und Baumwolle; großteils Holzfußboden

Flauschiger Bademantel und Badeschuhe für die Dauer des Aufenthalts

Kostenloses WLAN

Flatscreen-TV inkl. Infotainment-System

Minibar

Roomservice von 7.00 bis 22.00 Uhr (kostenpflichtig)

Großteils Balkon oder Terrasse

Großteils Blick auf den Wilden Kaiser

Auf Wunsch im Zimmer: Gitterbett mit eigener Stanglwirt-Kinderbettwäsche, Babyphone, Wasserkocher, kleiner Hocker, Ess-Hochstuhl, Fläschchenwärmer, Kinderbadewanne, Sicherheitsgitter, Wickelauflage, Steckdosensicherung uvm.

Laufende Renovierungen sorgen für ein rundum gepflegtes Ambiente

ZIMMERKATEGORIEN sowie -PREISE sind der Stanglwirt Webseite zu entnehmen.

WEITERE TOP-LEISTUNGEN

Parkplatz bzw. Tiefgarage

Valet-Service, Concierge-Service

24 Stunden besetzte Reception

In-House Shopping (kostenpflichtig)

Regelmäßiges Live-Entertainment an der Hotelbar "auf der Tenne"

Zauberer Gerry verzaubert regelmäßig unsere Gäste mit seinen Zaubertricks

Wöchentlicher "Stanglwirt's Empfang" mit den Mitgliedern der Gastgeber-Familie Hauser und unseren Abteilungsleitern (donnerstags ab 18 Uhr)

"Wilder Kaiser Card" mit vielen Vorteilen in der Region

Flughafen- / Bahnhof- / Shopping-Transfers mit unserer Audi A8-Limousine oder unserem Audi Q7-SUV (kostenpflichtig)

AKTIVITÄTEN - SPORT & NATUR

Sommer

Wöchentlich geführte, leichte bis anspruchsvolle Wanderungen mit unserem Outdoor-Guide (teilweise mit Unkostenbeitrag)

Immer mittwochs im Sommer: Wanderung mit der Stanglwirtin Magdalena Hauser auf die Stangl-Alm am Wilden Kaiser

Großes wöchentliches Outdoor-Erlebnis- und Sportprogramm (Moutainbike-, E-Bike-Touren, Nordic Walking, uvm. - teilweise kostenpflichtig)

Großer, gut sortierter Sport-Shop mit hochwertigem Mountainbike- und E-Bike-Verleih (kostenpflichtig)

Peter Burwash International (PBI) Tennisschule , 6 Indoor und 8 Outdoor-Tennisplätze mit Panoramablick auf den Wilden Kaiser (kostenpflichtig)

Lipizzaner-Gestüt mit Reithalle und Outdoor-Reitplatz sowie professioneller Reitschule (kostenpflichtig)

Kostenfreie Nutzung der hauseigenen Driving-Range inkl. unlimitierter Anzahl an Range-Bällen; hauseigene "Golf Sport Academy" (kostenpflichtig)

Winter

Hoteleigene Skischule (kostenpflichtig)

Schneeschuhwanderungen, Winterwanderungen, uvm. (teilweise kostenpflichtig)

Langlaufloipe direkt hinterm Hotel

Shuttleservice zu den Skigebieten

Ski-Depot mit hochwertigen Ski-Spinden

Liftkarten-Service beim Concierge direkt im Hotel (kostenpflichtig)

Ski-Verleih & -Service im hoteleigenen Sport-Shop (kostenpflichtig)

Neue Bodenbeläge

Die Tennishallen im Bio- und Wellnessresort Stanglwirt wurden mit einem neuen Belag ausgestattet. Der hochfunktionelle Bodenbelag wurde von der renommierten Firma Schöpp Sportböden verlegt und bietet den Tennisgästen optimale Bedingungen. "Herr Hauser hat sich auf der intensiven Suche nach dem optimalen Boden in ganz Österreich und Deutschland umgesehen und ist sogar bis nach Dubai gereist, um nur das Beste für unsere Gäste zu finden", erklärt PBI Tennisdirektor Philippe Azar.

Auch optisch ist der neue Belag auf die Umgebung abgestimmt. In frischem Grün wird die Stimmung rund um den Stanglwirt aufgegriffen und scheint sich dabei ins Landschaftsbild einzufügen. Stanglwirt Balthasasr Hausers Intention wird dadurch deutlich: "Es war unser Ziel die herrlich grüne Landschaft, von der wir umgeben sind, auch im Haus widerzuspiegeln - ganz so wie es unserer Philosophie entspricht."