Wimbledon-Finale der Herren heute live sehen: Kevin Anderson gegen Novak Djokovic

Am heutigen Sonntag findet das Herren-Endspiel des Wimbledon-Turnieres statt. Nach zwei epischen Halbfinal-Schlachten treffen nun Kevin Anderson und Novak Djokovic aufeinander. SPOX hat alle nötigen Informationen für euch zusammengefasst.

Bereits gestern hat die Deutsche Angelique Kerber das Wimbledon-Finale der Damen mit 6:3, 6:3 gegen Serena Williams gewonnen.

Wann findet das Wimbledon-Finale zwischen Anderson und Djokovic statt?

Das Wimbledon-Finale der Herren findet am Sonntag, den 15. Juli um 15 Uhr statt.

Djokovic gegen Anderson im Wimbledon-Finale im Livestream verfolgen

Das Wimbledon-Finale der Herren wird ausschließlich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Im Internet auf Sky Go gibt es außerdem einen Livestream, der das Match live übertragen wird.

Aufgrund der Beteiligung von Angelique Kerber im gestrigen Finale der Frauen, hat Sky dem ZDF Sublizenzen zur Live-Übertragung verkauft, für das Herren-Finale wird das allerdings nicht der Fall sein.

Wimbledon: Anderson vs. Djokovic heute im Liveticker

Wer das Spiel nicht im TV verfolgen kann, für den ist der Liveticker auf SPOX genau das Richtige. Hier geht's zum Ticker.

Kevin Anderson: Der Weg ins Finale

Kaum jemand hatte dem Südafrikaner Kevin Anderson vor dem Wimbledon-Turnier ernsthaft eine Finalteilnahme an der Church Road zugetraut. Doch der 32-Jahre alte Aufschlagriese kämpfte sich durch einen schweren Turnierpfad, schlug sensationell Roger Federer im Viertelfinale und gewann auch eines der epischsten Halbfinale der Wimbledon-Geschichte gegen John Isner.

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Norbert Gombos 6:3, 6:4, 6:4 2. Runde Andreas Seppi 6:3, 6:7, 6:3, 6:4 3. Runde Philipp Kohlschreiber 6:3, 7:5, 7:5 Achtelfinale Gael Monflis 7:6, 7:6, 5:7, 7:6 Viertelfinale Roger Federer 2:6, 6:7, 7:5, 6:4, 11:13 Halbfinale John Isner 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24

Gegen Novak Djokovic ist Anderson erneut krasser Außenseiter. Auch, weil er deutlich mehr Court-Zeit im Turnierverlauf gesammelt hat, als der Djoker.

Novak Djokovic: Der Weg ins Finale

Der Djoker ist zurück! Novak Djokovic steht nach einem herausragenden Turnier an der Church Road in seinem ersten Grand-Slam-Finale seit 2016. Bis zum Halbfinale hatte der Djoker wenig bis gar keine Probleme mit seinen Gegnern. Dann jedoch traf er in der Vorschlussrunde auf Rafael Nadal.

Runde Gegner Ergebnis 1. Runder Tennys Sandgren 6:3, 6:1, 6:2 2. Runde Horacio Zeballos 6:1, 6:2, 6:3 3. Runde Kyle Edmund 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 Achtelfinale Karen Abgarowitsch Chatschanow 4:6, 2:6, 2:6 Viertelfinale Kei Nishikori 6:3, 3:6, 6:2, 6:2 Halbfinale Rafael Nadal 6:3, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8

In einem atemberaubenden Match schaltete der Serbe den an Nummer zwei gesetzten Nadal nach 5:14 Stunden Spielzeit aus.

Herren-Einzel: Die Wimbledon-Sieger der letzten Jahre