Wimbledon: Rafael Nadal spielt sich mühelos in die zweite Woche

Rafael Nadal steht im Achtelfinale von Wimbledon 2018: Der Weltranglisten-Erste besiegte Alex de Minaur glatt in drei Sätzen und trifft nun entweder auf Jiri Vesely oder Fabio Fognini.

Alex de Minaur ist kein Mann, der das Rampenlicht scheut. Schließlich durfte sich der 19-Jährige zu Beginn des Jahres in Brisbane schon im Davis Cup mit Alexander Zverev messen, trieb dort die deutsche Nummer eins über fünf Sätze bis an den Rand einer Niederlage. Centre Court in Wimbledon, und das gegen den zweifachen Champion Rafael Nadal - diese Aufgabe liegt dann doch noch einmal eine Etage höher.

De Minaur schlug sich gut, steigerte sich von Satz zu Satz, musste am Ende aber erwartungsgemäß chancenlos die Segel streichen. Nadal setzte sich nach 2:02 Stunden mit 6:1, 6:2 und 6:4 durch. Im allerletzten Spiel erarbeitete sich der Australier noch einmal eine Breakchance, der vierte Matchball saß dann aber für den Favoriten.

Nadal nun gegen Vesely oder Fognini

Die Bedingungen in Wimbledon 2018 kommen Nadal sehr entgegen - die Bälle springen hoch ab, der Spanier kann in seiner Komfortzone spielen. Und de Minaur hat nicht die Mittel, um Nadal, der ohne Vorbereitungsturnier nach Wimbledon gereist war, dauerhaft Probleme zu bereiten.

Etwas anspruchsvoller könnte die kommende Aufgabe am Montag werden. Dann geht es für Nadal nämlich entweder gegen Jiri Vesely oder gegen Fabio Fognini. Der Tscheche kan mit seinem Aufschlag einiges an Unheil anstellen, Fognini andererseits hat Nadal schon einmal nach 0:2-Satzrückstand geschlagen.

