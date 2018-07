Julia Görges nach Dreisatzsieg über Vera Lapko in Runde drei - Tatjana Maria ausgeschieden

Julia Görges hat beim Rasen-Turnier in Wimbledon als erste Deutsche die dritte Runde erreicht. Die 29-Jährige bezwang die Weißrussin Wera Lapko 6:2, 3:6, 6:2 und gewann damit erstmals seit 2012 wieder zwei Matches in Folge in London. Tatjana Maria verlor derweil gegen die Französin Kristina Mladenovic 2:6, 2:6 und verpasste damit ein Drittrundenduell mit Serena Williams (USA).

Görges nächste Gegnerin ist nun Barbora Strycova (Tschechien/Nr. 26) oder Lesia Zurenko (Ukraine). Die beiden haben aufgrund einer Regenunterbrechung und der einbrechenden Dunkelheit ihre Partie am Mittwoch nicht bestreiten können.

Die Weltranglisten-13. Görges hatte Lapko zu Beginn klar beherrscht, profitierte zudem allein im ersten Satz von sieben Doppelfehlern ihrer Gegnerin. Im zweiten Satz leistete sich die Fed-Cup-Spielerin dann etwas zu viele Fehler, bewies am Ende aber doch Nervenstärke.

Maria hatte gegen die zuletzt kriselnde Mladenovic von Anfang an nicht zu ihrem Spiel gefunden. Nach nur 65 Minuten musste sich die 30-Jährige, die zuletzt beim Rasen-Turnier auf Mallorca ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour gefeiert hatte, dann geschlagen geben.

Nach ihrem überraschenden Auftaktsieg gegen die ukrainische Weltranglistenfünfte Jelena Switolina verpasste Maria damit die Chance, zum zweiten Mal nach 2015 in die dritte eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen.

Am Morgen war bereits Andrea Petkovic gegen die Belgierin Yanina Wickmayer ausgeschieden. Die 30-Jährige war dabei offenbar von gesundheitlichen Problemen beeinträchtigt gewesen. Angelique Kerber (Nr. 11) bestreitet ihre Zweitrundenpartie erst am Donnerstag, alle weiteren deutschen Frauen waren bereits in Runde eins gescheitert.