Tatjana Maria gelingt gegen Elina Svitolina Sensation - Auch Julia Görges erreicht Runde zwei

Tatjana Maria hat rund eine Woche nach ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour auch beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon für Furore gesorgt. Die 30-Jährige gewann am Montagabend zum Auftakt gegen die ukrainische Weltranglistenfünfte Elina Svitolina 7:6 (3), 4:6, 6:1. Julia Görges war gegen Monica Puig erfolgreich.

Bei den Australian Open in Melbourne und den French Open in Paris hatte Maria zuletzt jeweils in Runde eins verloren. Nächste Gegnerin für die Weltranglisten-57. ist nun Kristina Mladenovic (Frankreich). In der vorletzten Woche hatte Maria beim Rasen-Event auf Mallorca ihren ersten Turniersieg auf der Profitour gefeiert.

Zuvor hatte am Montag bereits Petkovic durch ein 6:4, 4:6, 6:2 gegen die Chinesin Zhang Shuai (Nr. 31) die zweite Runde beim Rasen-Highlight in London erreicht. Mona Barthel und Antonia Lottner schieden dagegen aus.

Görges überwand dabei ihr Erstrundentrauma beim Rasenklassiker und gewann ihr erstes Match seit sechs Jahren. Im sechsten Duell mit Puig glückte Fed-Cup-Spielerin Görges damit der zweite Sieg. Als nächstes trifft die Weltranglisten-13. nun auf Vera Lapko (Weißrussland) oder Christina McHale (USA).

Seit sie 2012 mit dem Drittrunden-Einzug ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis bei dem Höhepunkt der Rasensaison eingestellt hatte, war Görges in London fünfmal in Folge in der ersten Runde ausgeschieden.