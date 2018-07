Wimbledon am Dienstag live: Wo kann ich die Matches heute im Livestream sehen?

Am Dienstag steht in Wimbledon der zweite Tag an: Neben den Zverev-Brüdern Alexander und Mischa sind auch Rafael Nadal und Angelique Kerber im Einsatz. Zudem greift auch French-Open-Finalist Dominic Thiem ins Turniergeschehen ein. Hier erfahrt ihr, für welche Uhrzeit die Spiele angesetzt sind und wo ihr sie im TV und Livestream sehen könnt.

Mit Alexander Zverev und Angelique Kerber starten die zwei nominell stärksten Vertreter Deutschlands in das Turnier.

Wimbledon heute live: Wo kann ich die Matches im Livestream sehen?

In Deutschland hat sich Sky die Rechte für Wimbledon gesichert. Dementsprechend kommen die meisten Matches nicht im Free-TV. Außerdem bietet Sky für seine Abonnenten einen Livestream an.

Sender Übertragung Sky Sport 1 Centre Court Sky Sport 2 Court 1 Sky Sport 3 Konferenz Sky Sport 4 Konferenz Sky Sport 5 Konferenz

© getty

Wimbledon am Dienstag live: Kerber, Zverev und Co.

Am Dienstag gibt es gleich sieben Matches mit deutscher Beteiligung.

Spieler 1 Spieler 2 Angelique Kerber (11) Vera Zvonareva Carla Suarez Navarro (27) Carina Witthöft Pierre-Huges Herbert Mischa Zverev Damir Dzumhur (27) Maximilian Marterer Juan Martin del Potro (5) Peter Gojowczyk Jiri Vesely Florian Mayer Alexander Zverev (4) James Duckworth

Sky zeigt natürlich alle Partien, in denen Top-Spieler zum Einsatz kommen. Am Dienstag sind das ab 14 Uhr auf dem Centre Court (Sky Sport 1 HD).

Spieler 1 Spieler 2 Garbine Muguruza (3) Naomi Broady Dudi Sela Rafael Nadal (2) Simona Halep (1) Kurumi Nara

Auf Sky Sport 2 HD werden ab 14 Uhr die Matches vom Court No. 1 übertragen. Am Dienstag spielt dort unter anderem Novak Djokovic.

Spieler 1 Spieler 2 Kyle Edmund (21) Alex Bolt Aliaksandra Sasnovic Petra Kvitova (8) Tennys Sandgren Novak Djokovic (12)

© getty

Wimbledon 2018 am Dienstag: Wann spielt Dominic Thiem heute?

Dominic Thiems Match ist als drittes nach 12.30 Uhr auf Court No. 2 angesetzt. Er trifft auf den Zyprioten Marcos Baghdatis. Alexander Zverev spielt auf demselben Platz wie sein Freund Thiem, er bestreitet die zweite Partie nach 12.30 Uhr.

Wimbledon heute live im Liveticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, Wimbledon im TV zu sehen, kann die Matches bei SPOX im Liveticker verfolgen. Am Dienstag hat SPOX folgende Partien im Angebot: