Angelique Kerber gegen Serena Williams: Das Wimbledon-Finale im Liveticker

Am Samstag steigt das Wimbledon-Finale zwischen Angelique Kerber und Serena Williams. Im SPOX-Liveticker bekommt ihr alle wichtigen Infos und verpasst nichts rund um das Match.

Dieser Artikel wird im Vorfeld der Partie mit allen wichtigen Infos aktualisiert. Ab 15 Uhr wird hier das Match live getickert.

Wimbledon-Finale: Angelique Kerber gegen Serena Williams im Liveticker

Vor dem Match: Das Finale wird um 15 Uhr los gehen.

Angelique Kerber gegen Serena Williams: Livestream und TV-Übertragung zum Finale

Bislang wurde Wimbledon 2018 ausschließlich von Sky übertragen, wobei vereinzelt Partien bei Sky Sport News HD zu sehen waren. Sky bietet zudem für seine Kunden einen Livestream an.

Das Finale wird allerdings auch im Free-TV im ZDF gezeigt. Das gab der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag bekannt. "Wir freuen uns, dass wir den Zuschauern im frei empfangbaren Fernsehen diesen sportlichen Höhepunkt zeigen können", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Wie üblich wird das ZDF auch einen Livestream zur Partie anbieten.

Angelique Kerber vor Wimbledon-Finale: "Großartiges Gefühl"

Mit einem Sieg wäre Angelique Kerber die erste Wimbledon-Siegerin aus Deutschland seit 1996. Damals hatte Steffi Graf das Turnier gewonnen.



"Das ist so ein großartiges Gefühl, hier wieder im Finale zu stehen", sagte die 30-jährige Kerber nach dem Sieg im Halbfinale und fügte an: "Ich wusste, dass die Partie gegen Jelena schwer wird, aber ich habe mich gut bewegt. Ich bin einfach happy."

Angeliquer Kerbers Weg ins Finale gegen Serena Williams

Runde Gegnerin Ergebnis 1. Vera Zvonareva 7:5, 6:3 2. Claire Liu 3:6, 6:2, 6:4 3. Naomi Osaka 6:2, 6:4 Achtelfinale Belinda Bencic 6:3, 7:6 Viertelfinale Daria Kasatkina 6:3, 7:5 Halbfinale Jelena Ostapenko 6:3, 6:3

Wimbledon 2018: Livestreams und Übertragung

Die Herren-Halbfinals am Freitag sowie das Endspiel am Sonntag sind weiterhin exklusiv auf Sky zu sehen.