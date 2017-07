Mischa unterliegt Federer

Die Wege der Zverev-Brüder in Wimbledon haben sich am Ende der ersten Turnierwoche getrennt. Nachdem Alexander (20) erstmals das Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht hatte, verpasste Mischa (29) in der dritten Runde die Überraschung. Der Weltranglisten-30. unterlag Top-Favorit Roger Federer nach 1:49 Stunden 6:7 (3:7), 4:6, 4:6.

Mischa Zverev kassierte im fünften Aufeinandertreffen mit dem 18-maligen Grand-Slam-Champion seine fünfte Niederlage und wartet noch immer auf einen Satzgewinn gegen den Schweizer. In diesem Jahr verlor Zverev nach den Australian Open und dem Rasenturnier in Halle/Westfalen bereits zum dritten Mal gegen Federer, hielt jedoch ordentlich mit und schnupperte im ersten Durchgang sogar am Satzgewinn.

Sein jüngerer Bruder Alexander hatte sich zuvor problemlos gegen den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner mit 6:4, 6:4, 6:2 durchgesetzt und trifft am Montag auf Vorjahresfinalist Milos Raonic aus Kanada.