Bum-Bum-Bine: Aus in Runde 1

Die frühere Finalistin Sabine Lisicki ist in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden. Nach ihrer langen Verletzung wird sie nun weiter an Boden verlieren.

Zwei Wochen nach ihrem Comeback beim Rasenturnier auf Mallorca nach achtmonatiger Verletzungspause unterlag die 27-Jährige aus Berlin Ana Konjuh (Kroatien/Nr. 27) 1:6, 4:6.

Lisicki hatte in Wimbledon 2013 das Endspiel erreicht und dort gegen die Französin Marion Bartoli verloren. Zudem stand sie 2011 im Halbfinale und dreimal (2009, 2012 und 2014) im Viertelfinale des bedeutendsten Tennisturniers der Welt.

Nach ihrem Erstrunden-Aus gegen Konjuh, dem zweiten nach ihrer Wimbledon-Premiere 2008, wird Lisicki in der Weltrangliste weiter zurückfallen. Derzeit belegt sie Rang 127.