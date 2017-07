Rafa und Kvitova sind durch

Der Spanier Rafael Nadal hat sich im ersten Match nach seinem historischen zehnten French-Open-Titel keine Blöße gegeben, auch Petra Kvitova ist weiter.

Der zweimalige Wimbledonsieger Nadal ließ zum Auftakt der Championships im Londoner All England Club dem Australier John Millman beim 6:1, 6:3, 6:2 keine Chance. Nadal hatte nach seinem Triumph in Paris das Vorbereitungsturnier im Queen's Club ausgelassen und sich in seiner Heimat Mallorca auf Wimbledon vorbereitet.

Mehr Mühe hatte die zweimalige Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien. Die Mitfavoritin, die im Dezember bei einem Einbruch in ihrem Appartement schwer an der Schlaghand verletzt worden war, setzte sich gegen Johanna Larsson aus Schweden 6:3, 6:4 durch. Auch die hinter Angelique Kerber (Kiel) an Position zwei gesetzte Simona Halep ist eine Runde weiter: Die Rumänin gewann gegen Marina Erakovic (Neuseeland) 6:4, 6:1.