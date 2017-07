Florian Mayer in 17 Minuten weiter

Florian Mayer ist in die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon eingezogen.

Der 33-Jährige profitierte von der Aufgabe seines serbischen Gegners Viktor Troicki, nachdem er den ersten Satz mit 6:1 gewonnen hatte. Mayer trifft in Runde zwei entweder auf seinen langjährigen Davis-Cup-Kollegen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) oder Marin Cilic (Kroatien/Nr. 7).

2004 und 2012 hatte Mayer das Viertelfinale im All England Club erreicht, bei seinen letzten drei Teilnahmen verlor er jedoch stets in der ersten Runde. Mayer ist nach Dustin Brown (Winsen/Aller) der zweite Deutsche in der Runde der letzten 64 Spieler, 17 hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert.