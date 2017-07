Schlimme Knieverletzung bei Mattek-Sands

Bethanie Mattek-Sands, Teil des besten Tennis-Doppels der Welt, hat in Wimbledon eine fürchterliche Knieverletzung erlitten. Die 32 Jahre alte Amerikanerin rutschte in ihrem Einzel gegen Sorana Cirstea (Rumänien) zu Beginn des dritten Satzes aus und schrie bei der Behandlung minutenlang vor Schmerzen: "Bitte helft mir, bitte, bitte."

Am Feldrand weinten ihre Doppelpartnerin Lucie Safarova (Tschechien) und Gegnerin Cirstea, während Helfer versuchten, Mattek-Sands vom Platz zu tragen.

Der Traum vom "Bucie"-Slam ist damit geplatzt. Das Duo Safarova und Mattek-Sands hatte die letzten drei Grand-Slam-Turniere gewonnen, der Wimbledontitel fehlte noch in der Sammlung. Mit dem Triumph an der Londoner Church Road wären alle Majors gleichzeitig in ihren Besitz übergegangen.