"Extra-Motivation für mich"

Tennisstar Angelique Kerber startet ihr Engagement als UNICEF-Patin mit einer besonderen Aktion in Wimbledon. Für die Erfolge der Weltranglistenersten beim berühmtesten Rasenturnier spenden ausgewählte Partner an das Kinderhilfswerk.

"Es gibt zu viele Kinder auf der Welt, denen es nicht gut geht, weil sie beispielsweise vor Krieg fliehen müssen, nicht genug zu essen haben oder nicht in die Schule gehen können. Deshalb unterstütze ich UNICEF", sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber.

Es fühle sich toll an, wenn sie mit ihrem Sport einen kleinen Beitrag für diese Mädchen und Jungen leisten könne. "Das ist für mich noch einmal eine Extra-Motivation!", meinte die 29-Jährige aus Kiel, die in ihrem Wimbledon-Erstrundenmatch am Dienstag auf Irina Falconi (USA) trifft.

Von Wimbledon aus unterstützt Kerber die UNICEF-Nothilfe in den Krisengebieten Afrikas und im Jemen. Wegen der schweren Hungersnot am Horn von Afrika, im Südsudan, in der Tschadsee-Region und im Jemen ist das Leben von Millionen von Kindern in Gefahr.

UNICEF ist in allen betroffenen Ländern vor Ort und leistet umfangreiche Hilfe. Das Hilfswerk sorgt unter anderem für sauberes Trinkwasser und kümmert sich darum, dass Kinder untersucht, geimpft und behandelt werden.