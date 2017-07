Murray: Fit und bald wieder Vater

Aufatmen in Wimbledon: Titelverteidiger Andy Murray (30) fühlt sich fit genug, um die 131. Auflage der Championships am Montag (14.00 Uhr MESZ) auf dem Centre Court gegen den Kasachen Alexander Bublik offiziell zu eröffnen. Zuletzt hatte Murray eine Hüftverletzung behindert, erst am Freitag stieg der Schotte wieder ins Training ein.

"Die letzten Tage waren sehr gut, jeden Tag wurde es ein wenig besser", sagte Murray am Sonntag. Es sei wie bei den French Open, "als ich auch nicht besonders gut vorbereitet angekommen bin und trotzdem einen Weg gefunden habe, mich von Match zu Match besser zu fühlen und Selbstvertrauen aufzubauen." In Paris war der Weltranglistenerste ins Halbfinale eingezogen.

Murray bestätigte auf der traditionellen Pressekonferenz des Vorjahreschampions im All England Club, dass seine Frau Kim das zweite gemeinsame Kind erwartet. "Wir sind beide natürlich sehr glücklich und freuen uns darauf", sagte Murray.