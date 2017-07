Der "Djoker" zieht nach

Novak Djokovic bleibt in Wimbledon 2017 ohne Satzverlust: Die serbische Nummer zwei des Turniers besiegte Adran Mannarino aus Frankreich mit 6:2, 7:6 (5) und 6:4 und trifft nun auf Tomas Berdych.

Novak Djokovic hat es unter die letzten Acht an der Church Road geschafft - und auch wenn das Ergebnis letztlich deutlich ausfiel, wehrte sich Adrian Mannarino bis zum Schluss, hatte vor allem in Satz zwei große Möglichkeiten, als er im Tiebreak mit 4:2 führte. Aber nicht nur sein Gegner machte Djokovic zu schaffen: Bereits in der Anfangsphase holte er sich einen Arzt auf den Centre Court, der dem Serben wohl Tabletten gegen Übelkeit verabreichte. Mit Fortdauer des Matches wurde Djokovic auch noch an der Schulter behandelt.

Im Viertelfinale trifft die Nummer zwei des Turniers nun auf Tomas Berdych, der sich in der Runde davor in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem durchgesetzt hatte. Die Bilanz spricht eindeutig für Novak Djokovic: Von 27 Partien mit dem Tschechen hat der dreifache Wimbledon-Champion 25 gewonnen.

Hier das Tableau der Herren