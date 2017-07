4:34 Stunden! Triumph im Marathon-Match

Oliver Marach steht mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic im Finale von Wimbledon. Die beiden Doppel-Spezialisten besiegten die Kroaten Nikola Mektic und Franko Skugor in einem irren Fünfsatzmatch.

Was für ein Krimi auf Court 2! Oliver Marach und Mate Pavic, an der Church Road an 16 gereiht, setzten sich mit 4:6, 7:5, 7:6 (4), 3:6 und 17:15 gegen Mektic/Skugor durch. Nach 4:34 Stunden schaffte die österreichisch-kroatische Paarung endlich das entscheidende Break, da ihren Gegnern ein Doppelfehler unterlief.

Zum längsten Doppel-Match der Wimbledon-Geschichte hätten noch 95 Minuten gefehlt. 2006 benötigten Mark Knowles and Daniel Nestor sechs Stunden und neun Minuten, um Simon Aspelin und Todd Perry zu bezwingen.

Marach wird dieser Rekord herzlich egal sein, schließlich hat der Steirer am Samstag die Chance, mit Jürgen Melzer gleichzuziehen. Der Linkshänder aus Deutsch-Wagram hatte 2010 mit Philipp Petzschner den Titel geholt, Marach und Pavic treffen im Endspiel auf Lukasz Kubot und Marcelo Melo. Die polnisch-brasilianische Paarung behielt gegen das topgesetzte Duo Kontinen/Peers ebenfalls in fünf Sätzen die Oberhand.

