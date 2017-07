Kerber-Bezwingerin erste Halbfinalistin

Garbine Muguruza steht als erste Spielerin im Halbfinale von Wimbledon. Die Spanierin besiegte Svetlana Kuznetsova in einem packenden Match in zwei Sätzen.

Das Jahr 2017 war bis jetzt noch nicht von großen Triumphen für Garbine Muguruza geprägt. Jetzt aber ist die in Venezuala geborene Spanierin nur noch einen Sieg davon entfernt, ihren größten Erfolg an der Church Road zu wiederholen: Muguruza besiegte in einem intensiven Match Svetlana Kuznetsova mit 6:3 und 6:4 und könnte am Donnerstag wie schon 2015 in das Finale von Wimbledon einziehen.

Die beiden Spielerinnen schenkten sich von Beginn an nichts, nachdem das Match wegen eines Regenschauers auf Court 1 ein paar Minuten verspätet begonnen hatte. Die Kerber-Bezwingerin und French-Open-Siegerin des vergangenen Jahres zeigte sich dabei am Ende als jene Spielerin, die um eine Kleinigkeit mehr Druck ausüben konnte. Am Ende zeigte Muguruza ganz kurz noch Nerven, sicherte sich mit einem starken Aufschlag nach 76 Minuten dennoch den Sieg.

Hier das Damen-Tableau in Wimbledon