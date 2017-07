Einmal ist keinmal

Erlebe

live Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale

Das Gastspiel von Conchita Martinez an der Seite von Garbine Muguruza wird bis auf weiteres ein einzigartiges Ereignis bleiben.

Conchita Martinez hat nicht die Absicht, ihren perfekten Rekord alsTeilzeit-Betreuerin von Garbine Muguruza zu zerstören. "Ich bin ständig in Kontakt mit alle meinen Spielerinnen", erklärte die spanische Fed-Cup-Chefin im Anschluss an den Titelgewinn von Muguruza, deren zweiten bei einem Major. "Aber jetzt tritt wieder Sam Sumyk auf den Plan."

Dass die 23-Jährige Siegerin abseits von Roland Garros und Wimbledon indes bis dato nur zwei weitere Turniere, in Peking und Hobart, gewonnen hat, zeigt das Problem von Garbine Muguruza: Die notwendige Konzentration zeigt sie zu selten. Nicht so während der 14 Tage an der Church Road, wie Martinez gerne konstatierte. "Während der gesamten Zeit hat sie jeden einzelnen Punkt richtig gut gespielt." Das sei ein Zeichen mentaler Stärke und bliebe auch den Gegnerinnen nicht verborgen.

Unglaublich oder hässlich

Tatsächlich bringt Muguruza alles mit, um das Damentennis während der nächsten Jahre entscheidend mitzubestimmen: Sie spielt beinahe so schnell wie Jelena Ostapenko, leistet sich in der Regel aber weniger Fehler als ihre Nachfolgerin als French-Open-Siegerin. Muguruzas Beinarbeit ist um Lichtjahre besser als jene der neuen Branchenprima Karolina Pliskova. Und wenn das Selbstvertrauen stimmt, stürmt die in Venezuela geborene Muguruza auch bei passender Gelegenheit ans Netz - und vermeidet mit starken Volleys längere Ballwechsel.

"Sie hat sehr entspannt und gleichzeitig mit hoher Intensität gespielt", so Conchita Martinez weiter. "Ich habe ihr gesagt, dass das Halbfinale einfach ein ganz normales Match wäre." Und genau so hätte es Muguruza auch angelegt. Schönheitspreis gab es ohnehin keinen zu gewinnen: "Manchmal gewinnt man, wenn man unglaublich spielt. Und manchmal, wenn man ganz hässlich spielt."