Überrascht Querrey auch Cilic?

Es ist soweit, Wimbledon 2017 geht in die ganz heiße Phase: Am Freitag stehen die Halbfinalspiele der Herren an. Den Auftakt macht Andy-Murray-Bezwinger Sam Querrey, der sich mit Marin Cilic misst (14 Uhr im LIVETICKER). Anschließend bestreitet Roger Federer sein 101. Spiel auf dem heiligen Rasen und versucht, gegen Tomas Berdych ins Finale einzuziehen.

Wimbledon 2017: Herren-Halbfinale (alle Matches)

Sam Querrey (USA/24) - Marin Cilic (CRO/7) LIVETICKER

Roger Federer (SUI/3) - Tomas Berdych (CZE/11) LIVETICKER