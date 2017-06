Keine Rasensaison für Sharapova

Sonntag, 11.06.2017

Maria Sharapova hat ihre Teilnahme an Wimbledon (3. bis 16. Juli) wegen einer Verletzung abgesagt. "Nach einer weiteren Untersuchung ist klar, dass ich wegen des Muskelfaserrisses, den ich mir in Rom zugezogen habe, nicht bei den Rasenplatzveranstaltungen dieser Saison spielen kann", hieß es in einem Statement auf Facebook.

Die 30-jährige Russin, die 2015 wegen Meldonium-Missbrauchs für 15 Monate gesperrt worden war, hätte bei dem wichtigsten Tennisturnier der Welt erst die Qualifikation spielen müssen. Eine Wildcard für das Hauptfeld von Wimbledon, wo sie 2004 den ersten ihrer fünf Grand-Slam-Siege feierte, hatte sie nicht angefragt. Bei dem Hartplatzturnier in Stanford ab dem 31. Juli will Sharapova wieder aufschlagen.

