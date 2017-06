Fehlt auch Svitolina an der Church Road?

Erlebe

live AEGON Classic Women Single Fr Live WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr Live WTA Mallorca: Viertelfinals AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Vier Titel hat Elina Svitolina 2017 schon geholt, zuletzt jenen bei den Italian Open in Rom. Die Ukrainerin steht in der aktuellen Weltrangliste auf Position fünf, in Roland Garros hätte sie ihr Viertelfinal-Match gegen Simona Halep gewinnen können, nein: müssen. Auf Rasen fühlt sich die 22-Jährige indes nicht besonders wohl, dokumentiert durch ihre frühe Niederlage beim WTA-Turnier in Birmingham gegen Camila Giorgi.

Ja, der Start in Wimbledon stehe in Frage, sagte Svitolina nach dem Match gegen die Italienerin. "Ich habe mit meinem Physiotherapeuten gesprochen. Die Saison dauert sehr lange, und manchmal muss man das große Ganze betrachten." Die Ferse ist es, die Svitolina in ihrer Schaffenskraft einschränkt, gegen Giorgi hätte sie nur 50 Prozent ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit auf den Court bringen können.

Mit allzu großen Erwartungen würde Elina Svitolina indes ohnehin nicht an die Church Road fahren: Bei vier Auftritten sind ihr bis dato nur zwei Match-Siege gelungen.