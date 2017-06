Haas verpasst Quali-Finale

Erlebe

Barbara Haas ist in der Wimbledon-Qualifikation in der zweiten Runde ausgeschieden.

Während bei den Herren in Wimbledon mindestens zwei österreichische Herren stehen, findet die Damenkonkurrenz ohne österreichische Beteiligung statt. Barbara Haas, die einzige rot-weiß-rote Starterin in der Qualifikation in Roehampton, ist in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 21-Jährige unterlag der Slowenin Polona Hercog mit 4:6, 6:7 (7:9). Haas stand im vergangenen Jahr bei den US Open das erste und bislang einzige Mal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.