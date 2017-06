Haas darf auf Hauptfeld hoffen

Erlebe

Barbara Haas ist die einzige österreichische Starterin in der Wimbledon-Qualifikation. Die 21-Jährige aus Steyr hat einen guten Start auf der Anlage in Roehampton hingelegt und die zweite Runde erreicht. Haas besiegte die Rumänin Irina Maria Bara mit 6:4, 6:4. Nächste Gegnerin ist die Slowenin Polona Hercog. Haas hatte sich bei den US Open 2016 das bislang einzige Mal für das Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier qualifiziert. Im Vorjahr verlor sie in Wimbledon im Quali-Finale.